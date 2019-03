Migranti | naufragio in Grecia al largo dell' isola di Samos | tre morti

Migranti - naufragio al largo dell’isola di Samos : tre morti tra cui due ragazzini : Un barcone di Migranti è affondato nella notte al largo dell’isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un Sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale. Il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato trovato più tardi sulla spiaggia. A bordo si sarebbero trovate almeno 12 persone. Secondo l’Organizzazione internazionale per le ...

Naufragio Migranti 18/1 - pm : archiviare : 21.03 La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine,per omissione di atti d'ufficio, sul Naufragio del 18 gennaio scorso,a 48 miglia dalla Libia, nel quale morirono 117 persone. E' emerso che la prima sala operativa ad avere avuto notizia di un gommone in difficoltà era stata quella di Tripoli, alle 13.30. Alla Guardia costiera italiana arrivò alle 14.21 e, per convenzioni internazionali,il soccorso spetta a chi ne ha notizia per ...

Migranti - naufragio con 117 morti : procura di Roma indaga per omissione di atti d’ufficio : Un’indagine per omissione d’atti d’ufficio è stata aperta dalla procura di Roma. Il fascicolo è relativo al naufragio avvenuto il 19 gennaio scorso nel Mar Mediterraneo in cui morirono 117 persone. Fondamentale per stabilire il numero delle vittime è stato il racconto dei tre superstiti. Il procedimento non al momento alcun indagato ma è a carico di ignoti. L’ufficio inquirente della Capitale ha avviato il fascicolo sulla ...

Un naufragio di Migranti raccontato su Twitter : Per tutta la giornata di ieri un gruppo di attivisti ha raccontato cosa stava succedendo su un barcone con 100 persone che stava imbarcando acqua, poi soccorso da un mercantile

Naufragio Migranti - Casellati : «Il Mediterraneo non sia una fossa comune» : ... che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini», ha postato oggi Salvini, innescando nuove polemiche, soprattutto con il mondo del volontariato e ...

Migranti - in un video l’arrivo della nave Sea Watch sul luogo del naufragio. La ricerca dei soccorritori : “C’è qualcuno?” : L’inviato della trasmissione Rai Cartabianca Giuseppe Borrelli, a bordo della nave della ong tedesca Sea Watch 3, ha filmato e documentato l’arrivo dei soccorritori sul luogo del naufragio al largo di Tripoli, dove sono morti 120 Migranti. Gli operatori trovano solo alcune zattere gonfiabili lanciate dall’elicottero della Marina Militare italiana (che ha salvato gli unici tre superstiti), urlano per capire se qualcuno è ancora ...

Migranti - naufragio al largo della Libia : 117 morti - tra loro donne e bambini : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sono rimasti in mare senza aiuto per tre ore prima dell'intervento aereo. I sopravvissuti: «Meglio la morte che la Libia». Salvini: «Cuori aperti e porti chiusi». Conte «scioccato». Il dolore di Mattarella

Naufragio Migranti con 117 morti - Orlando a Salvini : «Si farà un secondo processo di Norimberga e non potrà negare» : di Simone Pierini 'Continua un genocidio e direi al ministro Salvini : si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva' . L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca ...

