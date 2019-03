I segreti dell' Ajax | la più grande fabbrica di top player d' Europa

agi

(Di giovedì 7 marzo 2019) "Perché non è possibile battere il club più ricco? Io non ho mai visto una borsa piena di soldi segnare un gol”. I “Lancieri”si identificano più che mai nel nome, nelle idee, di Johan Cruijff, per rievocare l'impresa di martedì a Madrid. Come non affiancare lo storico 1-4 del Santiago Bernabeu alla mitica maglia numero 14 del “Pelé bianco”? Come non rivedere lo spirito garibaldino, la freschezza, la bellezza, la velocità, la fantasiaa squadra olandese di oggi nel calcio totale inventato cinquant'anni fa dal suo profeta e coronato dai tre trionfi consecutivi di Coppa Campioni del 70-73?Come non ritrovare la stessa marcata tendenza all'emigrazione dei pezzi pregiati, per far cassa e garantire il futuro alla società di Amsterdam? Dopo l'addio precocissimo del 19enne attaccante Justin Kluivert, passato in estate alla Roma per 17.25 milioni di euro, il 21enne ...

