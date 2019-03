Charlotte Casiraghi a fine maggio sposerà Dimitri Rassam

people24.myblog

(Di giovedì 7 marzo 2019) La Principessa. Le nozze sono previste pera Montecarlo. Dopo tira e molla,crisi velate e smentite, a quattro mesi dalla nascita del suo secondogenito, la principessina andrà all’altare con il. Nelle immagini pubblicate dal settimanale “Chi” sulla neve di Zurs in Austria la coppia appare felice e innamorata.è in perfetta forma, stretta in una tuta da sci che mette in evidenza il suo fisico da neomamma.sorride e coccola la sua promessa sposa e i bambini. Con loro in montagna ci sono anche l’ultimo arrivato Balthazar, 4 mesi, Raphael, 5 anni, primogenito dellae Darya, 7, figlia di. La famiglia allargata è in perfetta sintonia e si gode non solo la settimana bianca sulla neve, ma anche i preparativi delle nozze. Con l’aiuto di Carolina di Monaco ci si prepara alla grande ...

