Aereo Amazon precipita in mare, gli istanti prima dello schianto: “È successo in 18 secondi”

(Di giovedì 7 marzo 2019) Èto in soli 18 secondi il Boeing 767 cargo al servizio diPrime Air, disintegratosi lo scorso 24 febbraio nelle acque della Trinity Bay, in Texas, mentre stava per atterrare al George Bush Intercontinental Airport di Houston, in arrivo da Miami. È quanto si vede nelle drammatiche immagini diffuse dallo sceriffo della Contea di Chambers: pocodi schiantarsi in acqua, il filmato ha mostrato un'enorme nuvola che si innalza verso il cielo a testimonianza del forte impatto. La dinamica dell'incidente è stata confermata anche dalla scatola nera del velivolo, che è stata recuperata poco dopo: i piloti avrebbero perso il controllo del mezzo meno di 20 secondi"Le comunicazioni dell'equipaggio coerenti con una perdita di controllo dell'sono iniziate circa 18 secondidella fine della registrazione nella cabina di pilotaggio", si legge in una nota ufficiale della polizia locale. Tuttavia, ancora non è chiaro perché l'siato, uccidendo i piloti Ricky Blakely, 60 anni, e Sean Archuleta, 36, insieme il primo ufficiale Conrad Aska, 44 anni. Il National Transportation Safety Board continua pertanto a indagare sull'incidente, per ricostruirne l'esatta dinamica. Secondo gli esperti, una delle cause possibili potrebbe essere il maltempo. "Abbiamo registrato forte pioggia e raffiche di vento nella zona di Houston al momento dell'impatto, per cui non escludiamo che le avverse condizioni metereologiche abbiano avuto un ruolo da protagonista nel disastro", ha detto l'esperto Alan Reppert alla Reuters.