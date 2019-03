Moria di api,procura Udine: 152indagati 152 gli indagati dalla procura di Udine per "delitto di inquinamento ambientale" dopo la moria di api avvenuta in Friuli Venezia Giulia. L'operazione di sequestro preventivo dei terreni continua. I provvedimenti riguardano 236 terreni agricoli, quelli nei quali gli elementi probatori,acquisiti nell'indagine,hanno dimostrato che "nel 2018 vi è stato un uso massiccio di fitofarmaci in difformità delle severe prescrizioni di sicurezza per essi previste, sicché vi è stata significativa compromissione dell'ambiente".(Di mercoledì 6 marzo 2019)

amnestyitalia : Ultim'ora: i 10 brani i lizza per il premio Amnesty International Italia di @vocixlaliberta - laredazzi : RT @EugenioCardi: ULTIM'ORA: #DiMaio rispondendo ad un question time alla Camera ha appena confermato che per quanto riguarda l'assunzione… - ParmaLiveTweet : Calcagno (Assocalciatori): 'Il Trapani rischia di non passare l'esame delle nuove norme federali create dopo il cas… -