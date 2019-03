Tav | Ue a Roma | a rischio 800 milioni Salvini | «La faremo? Sì o no | il forse non esiste»

Via al vertice Tav - Salvini : "Stasera si decide" Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Porto-Roma - Ritorno OtTavi Champions League 2019 : programma - orario e tv : Mercoledì 6 marzo (ore 21.00) si giocherà Porto-Roma, Ritorno degli Ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi si presenteranno allo Stadio Drago forti della vittoria per 2-1 ottenuta nel match d’andata giocato tre settimane fa allo Stadio Olimpico, un piccolo vantaggio che i capitolini dovranno cercare di sfruttare al massimo per qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea. I ragazzi di ...

Macron : “Tav? Ci siamo impegnati a farla. Con l’Italia peripezie non gravi. Roma butti il cuore oltre l’ostacolo” : La crisi con l’Italia? “peripezie non gravi”. Il Tav? Va fatto “coniugando modernità ed ecologia”. All’Italia chiede di “buttare il cuore oltre l’ostacolo”. Parole di Emmanuel Macron nell’attesa e criticata intervista a Fabio Fazio, andata in onda domenica sera su Rai 1. Una intervista quasi mai incline alla polemica, ma più volte critica verso i nazionalismi. Registrata tre giorni fa ...

La Tav frena la pace tra Italia e Francia. Tria dà l’ok ma Conte fa retromarcia : In quel salone, tra specchi e dorature, al Trianon Palace di Versailles, dove nel marzo 1911 alloggiò Gabriele d’Annunzio, in quegli anni osannato autore di pièce per i teatri parigini, si doveva consumare ieri una volta per tutte la pax franco-Italiana, dopo gli ultimi trascorsi, il richiamo dell’ambasciatore francese in Italia a Parigi, poi rinvi...