Spalletti | Nainggolan? In campo va Inter

Inter-Eintracht - le probabili formazioni : Spalletti perde Nainggolan : EINTRACHT INTER probabili formazioni – Sarà l’arbitro scozzese William Collum a dirigere la gara d’andata degli ottavi di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter, in programma domani sera alle 18:55 alla Commerzbank Arena, la prima sfida tra le due squadre in una gara europea e la prima mai diretta dal fischietto di Collum. Eintracht-Inter, […] L'articolo Inter-Eintracht, le probabili formazioni: Spalletti perde ...

Eintracht Francoforte-Inter - le probabili formazioni : Spalletti perde Nainggolan : Alla Commerzbank Arena di Francoforte va in scena giovedì alle 18:55 l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte ed Inter. I tedeschi vogliono continuare a mantenere la propria imbattibilità in Europa League. I nerazzurri, invece, devono cercare di mettere da parte le polemiche legate al caso Icardi e la sconfitta in campionato contro il Cagliari. Non ci sono da registrare scontri diretti in tempi recenti tra le ...

Inter - infortunio per Radja Nainggolan : piove sul bagnato per Luciano Spalletti : Il centrocampista dell’Inter non sarà disponibile per il match di Europa League contro l’Eintracht e per la gara con la SPAL Brutte notizie dall’infermeria per l’Inter, che perde Radja Nainggolan a causa di un infortunio riscontrato in allenamento. Il centrocampista belga si è sottoposto ad accurati accertamenti medici questa mattina, che hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. Un ...

Chiesa o Nainggolan? No - la scena è tutta di Abisso : Fiorentina-Inter finisce nel tumulto generale e Spalletti... : Il Corriere dello Sport parla di Fiorentina-Inter e spiega come non siano stati i vari campioni a prendersi la ribalta, quanto invece l'operato arbitrale. 'La scena, più di Chiesa o Nainggolan, l'hanno occupata Abisso ...

Perisic e Nainggolan un punto di forza da cui Spalletti riparte : Luciano Spalletti si affida a Perisic e Nainggolan, Campionato ed Europa League le vittorie devono proseguire.È proprio Ivan Perisic l’ultimo dei rivalutati da Spalletti. Assente Icardi, il gemello offensivo dell’ultima stagione, il croato si è messo sulle spalle la squadra ed è tornato determinante. Meno di un mese fa voleva togliersi di dosso la maglia nerazzurra in fretta e furia, attraversare la Manica e stabilirsi a Londra: oggi, ...

Inter-Samp sui social : Spalletti che scatto - Icardi osserva - Nainggolan segna : MILANO - Emozioni in campo e social in fermento per Inter-Sampdoria . Utenti scatenati già prima del calcio d'inizio con la corsetta di Spalletti verso la panchina. Mauro Icardi e Wanda Nara in ...

Inter - Spalletti : "Grande partita di Perisic. Nainggolan - che vampate" : Luciano Spalletti ritrova la vittoria. La sua Inter non portava a casa i tre punti dal 2018. Non è stata sempre brillantissima, ma per oggi va bene così. "In alcuni momenti non sopportiamo la ...

Parma-Inter - ore 20 - 30 La diretta Spalletti a caccia della vittoria scaccia crisi : c'è Nainggolan : Il Parma, reduce dallo spettacolare pareggio per 3-3 sul campo della Juventus nello scorso turno di campionato, ospita questa sera al Tardini l'Inter, in piena crisi dopo la sconfitta interna col ...

Inter - patto Spalletti-Nainggolan per ritrovare il vero 'Ninja' : avrebbe già perso 4 chili : Radja Nainggolan e l'Inter: un amore finora mai sbocciato del tutto. Salutato la scorsa estate come uno dei grandi colpi del calciomercato nerazzurro, in realtà in questi mesi il centrocampista belga non è mai riuscito ad imporsi come una delle colonne portanti della squadra milanese. I motivi del fallimento non sarebbero legati esclusivamente ai soli due goal realizzati in campionato o ai vari problemi fisici accusati fin qui dal trentenne di ...

Inter - Marotta difende Spalletti : “un allenatore 3° in classifica non è in discussione. Nainggolan e Perisic? Dico che…” : L’a.d. dell’Inter, Beppe Marotta, difende Luciano Spalletti nelle dichiarazioni precedendi alla partita con il Bologna: allontanata l’ipotesi esonero Mancato il passaggio dei gironi in Champions League, eliminata dalla Lazio in Coppa Italia, l’Inter ha visto già due obiettivi della sua stagione sfumati a metà anno. Nerazzurri che, Europa League a parte, hanno come unico obiettivo quello di finire nelle prime quattro ...

Inter-Bologna live dalle 18 : Spalletti si affida a Nainggolan : Inter e Bologna scendono in campo alle ore 18 della domenica in un match di fondamentale importanza per entrambe le formazioni, che non stanno di certo vivendo un brillante momento di forma. I...

Inter - Spalletti paga l'errore Nainggolan e il fantasma di Conte : Certamente ha influito il mercato con le tensioni che si è portato dietro a partire dal caso Perisic . il tecnico non ha nascosto che avrebbe gradito una gestione differente a livello comunicativo da ...

Spalletti al muro - tradito dal suo pupillo Nainggolan : Spalletti al muro, tradito da Nainggolan l’allenatore nerazzurro è fuori da questa Coppa Italia folle ma emozionante.Dopo Juve e Napoli tocca all’Inter uscire, meritatamente come le altre due, anche se all’ultimo rigore e dopo 125’ minuti incredibili. Non poteva che essere così anche quest’ultimo quarto di finale.Sempre nel nome del centravanti: non c’è Piatek a San Siro con le sue prodezze, ma i due «9», Immobile e Icardi, protagonisti ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan - ci siamo quasi. Perisic? Chi lo vuole deve pagare' : Dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Inter e il Torino, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport del momento di Nainggolan e Perisic: ' Radja sta ancora rimettendo a posto il proprio motore e la qualità che ha, la condizione fisica fa sempre la differenza per calciatori come lui. siamo a ...