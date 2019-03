Salone di Ginevra | la Mercedes presenta la CLA Shooting Brake

Salone di Ginevra 2019 - i carrozzieri italiani rubano la scena con le supercar elettrificate – FOTO : Al Salone di Ginevra 2019 l’Italia dei motori non è rappresentata solo da FCA: Pininfarina, Italdesign, Giugiaro… i grandi nomi dell’automotive nostrano ci sono tutti e guardano senza eccezioni al futuro della mobilità, che poi è quello dell’elettrificazione più o meno spinta. Fra le regine del Salone pronte a entrare in produzione figura certamente la “Battista”, prima hypercar 100% elettrica italiana, prodotta da Automobili ...

SsangYong al Salone di Ginevra con il nuovo Korando : Il SUV di segmento C si presenta con un look contemporaneo completamente rinnovato, equipaggiato con i più avanzati sistemi...

Koenigsegg Jesko al Salone di Ginevra : V8 da 1600 cavalli - è la più veloce al mondo : Koenigsegg Jesko è la nuova super car presentata dall’azienda svedese e dedicata al fondatore e CEO, Christian von Koenigsegg , ora in pensione, ma presente a Ginevra per la serata che ha mostrato al mondo l’auto che porta il suo nome. Nonostante Koenigsegg sia un brand di hypercar continua a sorprendere (Continua a leggere)L'articolo Koenigsegg Jesko al Salone di Ginevra : V8 da 1600 cavalli , è la più veloce al mondo è stato ...

Salone di Ginevra 2019 - ecco come vedere il meglio della produzione mondiale : MILANO - Fedele alla sua missione storica, pur assecondando la rapida evoluzione che coinvolge, e per certi versi stravolge, l'intero mondo dell'auto, anche nell'89a tappa del suo lungo cammino il Salone di Ginevra mantiene il ruolo di prima - e non solo in senso cronologico - manifestazione europea del settore. Ne fanno fede le 79 ...