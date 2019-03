Recensione EaseUs Partition Master pro edition

viktec

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Tutti nella nostra vita arriviamo in quel giorno in cui, sia perché siamo stanchi dei file inutili sul nostro sistema, sia perché ci imbattiamo in errori critici. Dobbiamo provvedere ad una ottimizzazione e ad una generale sistemata a tutti i nostri problemi. A questo propositoci corre in aiuto in maniera professionale ed efficiente.Interfaccia chiara ed intuitivaè uno strumento di gestione disco per Windows. Il programma è disegnato per riorganizzare le partizioni, ottimizzare le performance e gestire lo spazio sul nostro hard drive in maniera chiara ed efficace.Il design dell’ interfaccia è particolarmente semplice ed intuitivo, si accorda in pieno con la definizione di “user friendly” e fornisce un’ottima esperienza all’utente.Una volta caricata l’interfaccia principale ...