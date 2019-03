Nintendo intende ridimensionare il sistema di monetizzazione nei suoi titoli mobile

eurogamer

(Di mercoledì 6 marzo 2019) A quanto paresi è sentita "macchiata" dai sistemi di microtransazioni presenti in alcuni dei, come per esempio Animal Crossing Pocket Camp. Per questo motivo la compagnia ha chiesto aipartner di limitare l'uso di questi sistemi.Come riporta IGN, questa nuova politica disembra non andare troppo a genio ad alcuni deipartner, come nel caso di CyberAgent, ovvero fli sviluppatori di Dragalia Lost:non è interessata a guadagnare grandi somme di denaro da un singolo titolo per smartphone, se avessimo gestito il gioco da soli, avremmo fatto molto di più."Leggi altro...

