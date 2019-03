Il gentil corrotto

vanityfair

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ogni società nasce da un atto di sangue, quindi si regola con la brutalità, poi con la corruzione e, quando dalla corruzione è pervasa, la società illanguidisce e muore. Sangue, brutalità, corruzione: non è conosciuto un quarto stadio. Roma scaturisce da un fratricidio (Romolo uccide Remo), si fertilizza col ratto delle Sabine, leggenda riassuntiva delle razzie brutali con cui Roma esprime forza e da cui ne trae, evolve nella corruzione (il passaggio dalla repubblica all’impero è illuminato da uno dei più grandi corrotti e corruttori della storia, Giulio Cesare, le cui glorie giunte a noi non hanno mai a che fare con la sua bulimica disonestà), e infine si abbandona a una corruzione pressoché esistenziale, non più una semplice questione di bustarelle, cioè lo scheletro che regge i muscoli e il corpo dell’Urbe, sono proprio corrotti fino al midollo, i palazzi meravigliosamente ...