Gli sviluppatori di Days Gone | nessuno ci credeva davvero

Gli sviluppatori di Rainbow Six : Siege stanno prendendo in considerazione il cross-play : Mentre giochi più piccoli hanno affrontato problemi ben noti con il gioco multipiattaforma a causa delle "restrizioni" su PS4, ci sono stati alcuni titoli importanti, tra cui Fortnite e Rocket League, che sono riusciti ad abilitarlo. Questo ha aperto la possibilità (almeno in teoria) che gli altri seguano l'esempio.Essendo uno degli sparatutto multiplayer più attivamente giocati e supportati sul mercato, è ovvio che le domande riguardanti il ...

L'incredibile svolta indie di Switch è una vittoria sia per Nintendo che per Gli sviluppatori : Come forse vi siete resi conto nel caso in cui siate dei frequentatori della scena indie, sembra che Switch sia un'autentica oasi per tantissime produzioni che per l'appunto vendono più sulla ibrida della grande N che su altre piattaforme. Switch, d'altronde, sembra aver dato vita a una svolta per quanto riguarda l'interesse di Nintendo nei confronti della scena indipendente."Penso che storicamente Nintendo sia sempre stata una compagnia che ...

Il blog del M5s chiama Gli sviluppatori per un hackathon a Villaggio Rousseau : "Siete pronti a sviluppare nuovi strumenti che aiutino i cittadini a esercitare i diritti di cittadinanza digitale e a partecipare attivamente alla vita della propria comunità grazie alla rete?", la domanda è rivolta dal blog delle Stelle, dove si spiega che "per tutti gli sviluppatori che accettano la sfida, l'appuntamento con l'Hackathon della cittadinanza digitale è il 9 e 10 marzo al Villaggio Rousseau di Milano a partire dalle ore 12". ...

Gli sviluppatori di A Plague Tale : Innocence svelano informazioni sulla longevità - il supporto per PS4 Pro e Xbox One X - photo mode e molto altro : Asobo Studios ha pubblicato una breve FAQ sulla pagina ufficiale Twitter per rispondere ad alcune domande che sono state fatte più spesso sul loro prossimo gioco, A Plague Tale: Innocence. Tra queste domande, non sorprende, è presente quella relativa alla durata del gioco. Lo studio ha confermato che A Plague Tale: Innocence durerà 12-15 ore, "a seconda di come si gioca".Altre domande hanno avuto risposta, come segnala Gamingbolt. Attualmente, ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds ci parlano del level cap e della generazione procedurale : Ci sono pochi sviluppatori aperti sulla condivisione di dettagli sui loro giochi come Obsidian Entertainment. Nonostante gli aggiornamenti su The Outer Worlds quasi ogni settimana, il team sembra sempre avere nuove informazioni sul suo atteso gioco di ruolo. Questa volta, i co-director Leonard Boyarsky e Tim Cain hanno risposto ad alcune interessanti domande in un'intervista.L'intervista in questione è ad opera di Game Informer, e in questa ...

Ghost Giant : l'adorabile puzzle adventure VR deGli sviluppatori di Fe ha una data di uscita : Lo sviluppatore Zoink Games - lo stesso dietro Stick it to the Man, Fe e Flipping Death - ha annunciato che il suo adorabile puzzle-adventure VR Ghost Giant verrà lanciato su PSVR il 16 aprile.Come riporta Eurogamer.net, Ghost Giant - una collaborazione tra Zoink e la scrittrice svedese Sara Bergmark Elfgren - racconta la storia di Louis, un ragazzo che vive in una fattoria alla periferia di una città, con sua madre. "La vita non è sempre così ...

Gli sviluppatori di Psychonauts 2 pronti se Starbreeze dovesse abbandonare il gioco : Psychonauts 2, il tanto atteso sequel del primo gioco di Double Fine, è ancora attualmente in sviluppo e programmato per il 2019, ma potrebbe avere dei problemi con il suo publisher Starbreeze, dato che questa azienda non sta passando un bel periodo. Double Fine ritiene che Starbreeze pubblicherà comunque Psychonauts 2, ma, come segnala PCGamer, lo sviluppatore si dice pronto se il publisehr abbandonerà il progetto.Starbreeze è stato annunciato ...

Gli sviluppatori di Conan Exiles realizzeranno dei giochi ambientati nell'universo di Dune : Come riporta Eurogamer.net, lo sviluppatore di Conan Exiles, Funcom, ha firmato un accordo per creare nuovi giochi ambientati nell'universo di Frank Herbert.Secondo l'annuncio di Funcom, l'accordo - una partnership con Legendary Studios, una divisione di Legendary Entertainment, che detiene i diritti cinematografici e televisivi di Dune - avrà una durata di sei anni e si prevede che comporterà la pubblicazione di "almeno" tre nuovi titoli per PC ...

GOG chiude il programma Fair Price Package per concedere una fetta di guadagni maggiore aGli sviluppatori : GOG annuncia la decisione di reintrodurre i prezzi regionali e di porre fine al programma Fair Price Package, in modo da poter aumentare il margine di guadagno degli sviluppatori e incrementare anche i propri profitti.Come riporta PCgamer, dal prossimo 31 marzo sarà dunque chiuso il programma Fair Price Package, con il quale all'acquisto di un gioco ad un prezzo maggiore rispetto al suo valore base, era possibile convertire la differenza in ...

Dietro le quinte dell'FPS action horror cooperativo GTFO nel nuovo documentario pubblicato daGli sviluppatori : 10 Chambers Collective - team formato nel 2015 da veterani precedentemente noti per titoli come PAYDAY: The Heist e PAYDAY 2 - sta sviluppando GTFO - un FPS cooperativo/horror per 4 giocatori. Lo studio ha pubblicato oggi la versione completa di un breve documentario GTFO: Behind the Scenes. Nel video viene mostrato del nuovo gameplay e informazioni sul gioco - che sarà disponibile questa primavera su Steam.10 Chambers Collective, un team di ...

Gli sviluppatori di War Thunder sono quasi certi che il cloud gaming sarà una feature di PS5 e Xbox Scarlett : Sembra proprio che il cloud sarà un grande passo e nemmeno troppo lontano. Mentre è improbabile che il cloud gaming sostituirà completamente le console tradizionali, probabilmente nei prossimi anni le più grandi aziende del settore spingeranno per l'introduzione della feature.Microsoft, Google e EA stanno già investendo nel cloud. Anche Nintendo lo sta esaminando, per non parlare del fatto che Ubisoft e Square Enix hanno entrambi espresso la ...

A seguito delle recenti polemiche - Gli sviluppatori dell'horror Devotion si scusano con i giocatori : L'horror Devotion è stato pubblicato solo di recente su Steam, ottenendo un notevole successo e diventando uno dei titoli più seguiti su Twitch. Tuttavia gli sviluppatori sono stati al centro di una polemica riguardante il famoso meme su Winnie the Pooh ed il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping. Per la precisione la frase oggetto dello scandalo è "Xi Jinping Winnie the Pooh moron."Come riportano i colleghi di ...

'Sviluppo FileMaker Consapevole' - un nuovo volume italiano dedicato aGli sviluppatori FileMaker - : Non è un volume per principianti assoluti, ma richiede un minimo di conoscenza dell'ambiente di sviluppo e si dà per scontata familiarità con varie terminologie tipiche del mondo dei database. È un ...

Gli sviluppatori di Nier : Automata parlano del successo del gioco e del crossover con Final Fantasy 14 : Come segnala Twinfinite, Square Enix ha ospitato un live stream dedicato a Nier: Automata per il secondo anniversario, e gli sviluppatori del gioco hanno parlato del suo successo e di quello che sta arrivando per il decimo anniversario di Nier il prossimo anno.Alla fine del livestream, il produttore Yosuke Saito ha speso alcune parole sul fatto che le massicce vendite del gioco non erano previste, e ha parlarto dell'imminente raid crossover di ...