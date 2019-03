Elettriche | Volkswagen condividerà la piattaforma con altri costruttori

Il gruppo Volkswagen condivide la sua piattaforma Meb per le Elettriche con e.Go : Zwickau , il sito tedesco destinato alla produzione di auto elettrico, è già stato rinnovato e sarà il primo impianto al mondo in grado di fabbricare un modello, la nuova Volkswagen ID. , che ...

Auto Elettriche : confermata la Volkswagen “alla spina” da 20 mila euro : Nel corso dei prossimi anni, in vista della rivoluzione elettrica, Volkswagen lancerà sul mercato un gran numero di modelli ad emissioni zero, tra i quali un’Auto elettrica economica che costerà circa 20 mila euro. Si tratterà di un crossover elettrico compatto e, secondo quanto è stato confermato dal capo della strategia di prodotto Michael Jost, arriverà tra il 2023 e il 2024. Un modello che avrà nel prezzo il suo punto di forza, sarà il ...

Volkswagen - Poetsch : 'Prezzi auto non rimarranno quelli attuali. Elettriche inaccessibile per alcuni' : BERLINO - 'I prezzi attuali non possono rimanere immutati se queste auto verranno munite di motori elettrici'. Lo ha dichiarato al Welt am Sonntag il presidente di Volkswagen, Hans Dieter Poetsch, ...

Volkswagen punta ad un nuovo record nel mondo delle Elettriche : Dopo il record alla Pikes Peak Hill Climb, l'elettrica da competizione ID.R 'punta a un altro traguardo nell'estate del 2019: il record sul giro per auto elettriche del Nurburgring-Nordschleife

L'accordo Volkswagen-Ford in 5 punti : dai pick-up alle auto Elettriche : ...guida autonoma e connettività 2/5 Veicoli commerciali medi condivisi su base Ford Transit 1/5 L'importanza globale dei pick up I pick-up in Italia rappresentano una nicchia del mercato ma nel mondo è ...

Volkswagen Group - a Chattanooga la produzione delle auto Elettriche per il nord America : DETROIT - Volkswagen ha annunciato che in futuro la fabbrica di Chattanooga, in Tennessee, produrrà una nuova generazione di auto elettriche basate sulla piattaforma modulare elettrica MEB per...

Volkswagen e Ford - insieme per commerciali e pickup dal 2022. Allo studio alleanza su auto Elettriche e guida autonoma : DETROIT- Volkswagen e Ford uniscono le forze. I due colossi dell' auto annunciano un'alleanza globale che li vedrà collaborare su vari progetti, dai pickup ai van con uno sguardo...

Volkswagen : nuove assunzioni per gli stabilimenti che produrranno auto Elettriche : Volkswagen ha annunciato al Salone di Detroit 2019 che per la produzione delle elettriche destinate al mercato americano verrà adibita la fabbrica di Chattanooga. La ristrutturazione dello stabilimento situato nello stato del Tennessee comporterà nuove assunzioni di circa 1.000 dipendenti con un investimento di 700 milioni di euro. Attualmente la fabbrica produce la Passat a cinque porte e la suv Atlas. La prima elettrica americana basata sulla ...

Volkswagen inventa la stazione mobile di ricarica per auto Elettriche e vuole diventare fornitore di energia pulita : Se oggi è possibile ricaricare uno smartphone ovunque, senza il bisogno di essere vicini ad una presa di corrente, ma soltanto avendo con sé una batteria esterna (un “power bank”) cui collegarlo, perché non potrebbe accadere lo stesso anche per un’auto elettrica? È questo il concetto dietro l’ultima novità che viene direttamente da Wolfsburg: una stazione di ricarica elettrica mobile che può essere installata ovunque, dai parcheggi ...

Volkswagen svela colonnine ricarica mobile per auto Elettriche : Milano, 7 gen., askanews, - Il gruppo Volkswagen ha presentato un'anticipazione della propria stazione mobile di ricarica rapida, una sorta di 'power bank' per auto elettriche. La stazione mobile può ...