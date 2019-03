È ancora gelo fra Meghan e Kate Al party reale di Carlo si ignorano

Claudio D'Angelo alla ex fidanzata : "Ginevra - ti amo ancora !" : Non si arrende e, nonostante siano passate alcune settimane d alla rottura con Ginevra Pisani , Claudio D'Angelo le ha scritto una lettera che è una vera dichiarazione d'amore. L'ex tronista di Uomini ...

Trono Classico - Claudio D’Angelo : “Sono ancora innamorato di Ginevra” : Uomini e Donne Trono Classico , l’ex tronista Claudio D’angelo confessa: “Sono ancora innamorato di Ginevra, ma se lei scappa non posso fare nulla” Dopo due anni di convivenza è finita tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. La storia tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, proprio subito dopo le feste di Natale, è […] L'articolo Trono Classico , Claudio D’Angelo: “Sono ancora innamorato di ...

Uomini e Donne - Nilufar e Giordano ancora distanti : è gelo anche su Instagram : Cosa sta succedendo a Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati? Da un paio di settimane a questa parte, sembra che i due ragazzi stiano vivendo un periodo di forte crisi che ha gettato nel più totale sconforto i loro tantissimi fan. I due ex protagonisti di Uomini e Donne , infatti, non si fanno vedere insieme da tanto e, i più attenti hanno anche notato che hanno smesso di mettersi "mi piace" su Instagram . Che le voci sulla fine dei "Gilufar" non ...

Italia ancora sotto il gelo : allerta da Nord al Sud - In provincia di Isernia raggiunti i -11 gradi : Le massime di sabato risulteranno però in contenuto rialzo, preludendo a un aumento più significativo nella giornata di domenica. Il forte vento ha contribuito ad alimentare un vasto incendio ...

Allerta Meteo - ancora gelo e neve al Sud : nuovo pesante avviso della protezione civile per Sabato 5 Gennaio [BOLLETTINO e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Puglia : ancora gelo e neve a bassa quota : “Sono previste per le prossime ore nevicate a tutte le quote con apporti al suolo moderati e temperature generalmente basse in serata, con valori fino a molto bassi alle quote collinari; diffuse gelate notturne e mattutine nelle zone interessate dalle nevicate, persistenti anche durante il ciclo diurno alle quote collinari e montuose. quota neve tendente a generale rialzo nella giornata di domani”. Così la Protezione civile della ...