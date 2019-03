Droga | camorra e capi ultrà del Napoli | si pente «Genny la carogna»

Camorra sequestra innocente per riavere debito di Droga : 2 arresti : Napoli, 15 feb., askanews, - La Camorra sequestra un innocente per recuperare un debito di droga del cognato: arrestati due esponenti del clan Mazzarella. Il 7 febbraio scorso, i carabinieri del ...

Aemilia - Droga in carcere : 7 condanne. ‘Botte a detenuto che non riconosceva supremazia ‘ndrangheta su camorra’ : Grazie a rapporti con agenti della polizia penitenziaria riuscivano a usare droga anche in carcere . Dove continuavano a comportarsi da boss, ordinando violenze e intimidazioni. Sono sette le condanne emesse con il rito abbreviato dal gup del tribunale di Bologna, Gianluca Petragnani Gelosi: la più alta a sette anni e sei mesi. Il giudica ha deciso anche un patteggiamento e dieci rinvii a giudizio. Il processo è l’epilogo ...

Camorra - Droga : sequestro beni per 4 mln : 7.32 I carabinieri di Torre Annunziata hanno sequestrato beni per 4 milioni di euro a un broker della droga legato alla Camorra. A Villaricca,San Vito Chietino e Cesenatico,eseguito un decreto di sequestro preventivo per la confisca di immobili, tra Napoli, Chieti e Forlì. Sigilli agli mmobili di Alberto Bova, napoletanoresidente a Cesenatico dove è ai domiciliari per reati in materia di droga,e affiliato al gruppo che fa capo a Maurizio ...