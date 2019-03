Champions | l' Ajax umilia il Real Madrid | 4-1 e campioni in carica eliminati

ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Ildi Santiago Solari si scioglie come neve al sole contro il giovane, brillante, irriverente e bell'di Erik ten Hag. Dopo il 2-1 dell'andata, all'Amsterdam Arena, per i blancos sembrava una formalità la qualificazione e invece la squadra tredici volte vincitrice dellaLeague è stata asfaltata dagli olandesi che hanno vinto addirittura con un netto e rotondo 4-1. I gol della storica vittoria dei Lancieri portano la firma di Ziyech, Neres, Tadic e Schone, di Asensio il gol del provvisiorio e inutile 3-1. Verso fine partita, addirittura, il pubblico dell'si è permesso di prendere in giro gli avversari con una serie di olè che non sono affatto piaciuti al pubblico di casa.Il, senza Sergio Ramos, squalificato ha palesato tutti i suoi limiti in questa stagione e ha forse evidenziato come sia finita un'era che ha visto vincere ai blancos le ultime ...

