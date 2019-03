A rate il Samsung Galaxy S10e con Wind e 3 | prezzo totale e risparmio

Proposta 3 Italia per Samsung Galaxy S10 : prezzo mensile a rate : Vi abbiamo già parlato delle offerte a rate di Wind, Vodafone e TIM (in questo caso valide per la linea fissa) per l'acquisto dei Samsung Galaxy S10 e S10 Plus: adesso è il momento di concentrarci sulle proposte di 3 Italia, che permette di scegliere tra due diverse soluzioni per i modelli da 128 e 512GB. Nel primo caso, l'anticipo è nullo e le rate 30 su base mensile, in associazione all'offerta ALL-IN Power (9.99 euro/mese per minuti senza ...

Prima mossa di Vodafone per vendere i Samsung Galaxy S10 a rate : offerte del 26 febbraio : Comincia ad essere più chiaro il quadro delle offerte da parte dei vari operatori per spingere le vendite del nuovo Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che oggi 26 febbraio possiamo iniziare ad analizzare le proposte di Vodafone dopo esserci concentrati su Wind nella giornata di ieri. Premetto che, al momento della pubblicazione dell'articolo, sono ancora frammentarie le notizie riguardanti le mosse dell'operatore rosso, ma qualche indizio ...

Conveniente il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind? Quanto costa a rate anche il Galaxy S10 Plus : A caccia dell'offerta più Conveniente per i nuovi top di gamma Samsung? Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind e pure del suo fratello maggiora Galaxy S10 Plus è appena stato servito dall'operatore mobile e come segnalato nella pagina dei preordini dei due device, si parte da una mensilità di 16,99 euro per avere (appunto) uno dei due device. Il Samsung Galaxy S10 con Wind (in ognuno dei suoi modelli premium) è acquistabile in abbinamento ...

Ecco le novità di TIM per marzo - inclusi i Samsung Galaxy S10 a rate : Per il mese di marzo TIM ha in programma alcune novità. Scopriamo insieme quali sono le più interessanti tra promozioni, tariffe e smartphone a rate

TIM dovrebbe presto offrire Samsung Galaxy S10 e S10+ a rate con la rete fissa : Samsung Galaxy S10 e S10+ potranno presto essere acquistati a rate con pagamento nella bolletta della rete fissa TIM: ecco quali dovrebbero essere le prime offerte per portarsi a casa i nuovi top di gamma.

Prezzo Samsung Galaxy S10 a rate con TIM fisso : cifre e risparmio : Che i Samsung Galaxy S10 e S10 Plus siano realtà, insieme all'altrettanto stimato Galaxy S10e (cliccate qui per il nostro approfondimento), ormai è cosa risaputa: quel che interessa sapere adesso è il Prezzo a rate con cui li si potrà acquistare pressi gli operatori telefonici nazionali. Stando a quanto riportato da 'mondomobileweb.it', alcune indiscrezioni suggeriscono quel che potrebbe essere il costo rateale (valido solo a partire dalla ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : TIM propone nuovi top di gamma acquistabili a rate grazie a TIM Next : A partire dal prossimo 18 febbraio, tutti gli interessati potranno ottenere a rate un top di gamma Samsung o Apple grazie all'iniziativa TIM Next. La promozione TIM Next, per chi non lo sapesse, permette ai clienti di acquistare un potentissimo smartphone di diversi brand e, dopo 12 mesi, è possibile: Tenere il prodotto e continuare […]

Da domani grazie a Tre il Samsung Galaxy S9 a rate potrebbe costare meno di 300 euro : Venerdì 8 febbraio Tre dovrebbe dare il via ad una nuova campagna TV dedicata agli utenti che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S9

In vendita i 3 Samsung Galaxy S10 già il 21 febbraio? Possibile strategia d'attacco contro Huawei : Non ci sarà molto da attendere per l'acquisto di uno dei Samsung Galaxy S10 in arrivo in questo mese. Sia il Samsung Galaxy S10 standard che quello Plus e pure la variante Lite potrebbero essere in pre-ordine già il giorno dopo della loro presentazione, più esattamente il 21 febbraio. La prenotazione del proprio esemplare sarebbe Possibile dunque ben prima di quanto ipotizzato in un primo momento, addirittura per il giorno 8 marzo. La notizia ...

Vodafone Full Pack : Samsung Galaxy J4 Plus e Galaxy A7 acquistabili a partire da 30 rate mensili da 0 - 99 euro : Samsung Galaxy A7, ottimo device con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e il processore Samsung Exynos 7 Octa 788, e Galaxy J4 Plus, smartphone di fascia bassa del 2018 dalle ottime prestazioni, prenderanno il posto di Samsung Galaxy A8 e Galaxy J3 (2017) nella promozione Vodafone Full Pack. Full Pack di Vodafone permette ai consumatori di ottenere: Uno […]

ONE UI Icon Pack offre oltre 5000 icone ispirate a Samsung One UI : ONE UI Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone ispirate all'interfaccia Samsung One UI. L'Icon Pack mette a disposizione oltre 5150 Icone dall'aspetto piatto e colori dai toni pastello che combinano creatività e semplicità.

Samsung Galaxy M20 ed M10 ufficiali in India : due fratelli (molto) diversi a prezzi stracciati : Dalle indiscrezioni ai fatti: Samsung ha ufficializzato in India i primi due esponenti dell'inedita famiglia Galaxy M

Samsung Galaxy J6 - ZTE Blade A530 - Huawei P20 e P20 Lite disponibili a rate per alcuni clienti Wind : Proseguirà fino al 31 gennaio 2019 (salvo eventuale proroga) la promozione Telefono Incluso per Te dedicata da Wind. Ecco tutti i dettagli

Vodafone proporrà smartphone Samsung - Apple e Huawei a rate senza anticipo : Alcuni clienti Vodafone, stando alle ultime indiscrezioni, potranno acquistare smartphone Huawei, Samsung ed Apple a rate, senza anticipo dal 14 gennaio.