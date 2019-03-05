romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 05 MARZO 2019 ORE 20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 20:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 05-03-2019 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 19:50 mg… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 1935 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO LENTAMENTE ALLA NORMALITA’ SUL RACCORDO ANULARE LE CODE SONO AL MOMENTO LOCALIZZATRE IN INTRNA TRA LAURENTINA E PONTINA IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E CASILINHA CODE SULLA VIA PONTNA DAL RACCORDO A VIA DI VALLERANO, IN DIREZIONE LATINA CODE SU VIA COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE TRA VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 1905 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE CON RIPERCUSSIONI SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPOA POI CODE TRA TUSCOLANA E CASILINA IN INTRNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANORA CODE TRA PISANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 1835 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN’INCIDENTE AVVENUTO UIN PRECEDENZA ANCORA CODE IN INTERNA TRA PISANA E AURELIA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA BIS E A24 POI RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E CASILINA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 1805 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCODO ANULARE DOVE E’ UN INCIDENTE A CAUSARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PISANA EAURELIA PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA BIS E CASILINA IN ESTERNA CODE TRA VIA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA I RALLENTAMENTI SONO CAUSATI DAL TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA CASAL MONASTERO E TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E CASILINA E TRA PISANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IN ESTERNA CI SONO CODE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E PONTINA PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD PRIMIO RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA TIBURTINA E NOMENTANA BIS E TRA SALARIA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E APPIA A SEGUIRE, SEMPRE IN ESTERNA ALTRI RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E CASILINA CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA ALTRE CODE SULLA VIA APPIA DAL BIVIO PER CIAMPINO A SANTA MARIA DELLE MOLE, VERSO ALBANO LAZIALE SULLA VIA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE, IN DIREZIONE LATINA INFINE, RICORDIAMO CHE VENERDI’ PROSSIMO 8 MARZO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE, MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA SI REGISTRANO INVECE CODE TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma; SULLA TIBURTINA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE, SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA SI REGISTRANO CODE TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE Roma; SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA LE USCITE PER FLAMINIA E CASAL DEL MARMO E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, SI STA IN CODA TRA LE USCITE PER CASSIA BIS E CASAL DEL MARMO, TRA A91 E LAURENTINA E, PROSEGUENDO, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: ANCORA TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA VIA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO, TRA BOCCEA E AURELIA, TRA A91 E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24, E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA, TRA A91 E PONTINA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 05 MARZO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI: BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA CASILINA E L’APPIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA BOCCEA E AURELIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...