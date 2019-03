Reggio Calabria Violenza sessuale su due braccianti romene

Reggio Calabria : al via la 5Edizione del Premio Don Cosimo Latella : L'intera manifestazione si svolgerà con spettacoli domenicali pre-serali e si avvale del patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Federgat, Federazione Gruppi Attività ...

Viaggio nel Museo Archeologico di Reggio Calabria : è il più grande della Magna Grecia : Tutto quello che c'è da sapere sul Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il più importante della Magna Grecia, che ospita, oltre ai famosi Bronzi di Riace, centinaia di reperti risalenti all'epoca della colonizzazione greca di questa regione, tra le più ricche di storia della Penisola.Continua a leggere

Reggio Calabria - 'Ndrangheta stragista : 'Intreccio mafia - massoneria e servizi' : Sono rivelazioni clamorose quelle del collaboratore di giustizia Pasquale Nucera, che l'altro giorno, venerdì 1 marzo, ha testimoniato in aula, nel tribunale di Reggio Calabria, dove si sta tenendo il processo sulla "Ndrangheta stragista". Nucera ha parlato di una vera e propria "cupola", che partiva dalla stessa criminalità organizzata, fino a raggiungere pezzi deviati dello Stato e politici. In tutto questo calderone ci sarebbero stati ...

Giallo a Reggio Calabria : guardia giurata di 43 anni trovata morta in casa : Il corpo della guardia giurata è stato trovato dagli agenti di polizia: l'uomo recava una ferita d'arma da fuoco al petto.Continua a leggere

Un omicidio mafioso svela la lotta per il controllo di Reggio Calabria : L’ultima vittima è un uomo di cinquant’anni, ucciso a colpi di pistola. Ricostruire l’attentato è utile per capire il rischio che corre la città calabrese. Leggi

Reggio Calabria : convegno 'sport e salute' a Bova. Siclari - FI - : 'fondamentali i valori dello sport e dell'associazionismo' : ...ci sono delle liste di attesa inaccettabili per le visite mediche in strutture pubbliche e anche per questo sto combattendo in Senato e in Commissione Igiene e Sanità affinchè anche a tutto il mondo ...

Reggio Calabria : presentata la nuova proprietà della Viola Basket - la Mood Project [FOTO e INTERVISTE] : Alla presentazione sono intervenuti: il Consigliere Comunale Delegato allo Sport Giovanni Latella per i consueti saluti istituzionali, Andrea Gotti, Alessandro Menniti e l'avv. Giuseppe Lopresti in ...

Binario F porta le competenze digitali a Reggio Calabria con il progetto “Vivere Digitale” : Prosegue l’impegno di Facebook nella formazione sul digitale in Italia: Binario F, il progetto e lo spazio di formazione sulle competenze digitali lanciato lo scorso ottobre con l’obiettivo di formare oltre 97.000 persone in Italia nel 2019, si sposta negli istituti superiori italiani con il programma “Vivere Digitale“. Promosso da Facebook in collaborazione con Freeformers, Vivere Digitale si propone di sviluppare le ...

Reggio Calabria : martedì iniziativa Margaret Thatcher : ... che non a caso prese il nome di Thatcherismo, basata sul controllo della spesa pubblica e privatizzazioni su larga scala che, pur favorendo una generale ripresa dell'economia nazionale, causò un ...

Reggio Calabria : dai cantori greci ai web influencers. Sociologia e giornalismo presso la scuola di Bova Marina : ... regaleranno gli input per attrarre la bellezza attraverso la conoscenza e la curiosità della cultura, per stimolare ed offrire l'opportunità ai giovani di orientarsi nel mondo giornalistico e della ...

Sciopero studenti : anche a Reggio Calabria domani in piazza contro l'esame di maturità : Nella giornata di domani, sia a Reggio Calabria che in almeno altre 50 città italiane è previsto uno Sciopero nazionale degli studenti che manifesteranno contro i nuovi sistemi riguardanti l’esame di maturità e le sue nuove modalità di svolgimento. Reggio Calabria, studenti pronti a scendere in piazza Il 22 febbraio gli studenti dei licei di Reggio Calabria scenderanno in piazza per manifestare contro la nuova riforma riguardante gli esami di ...

Il sindaco di Reggio Calabria rinviato a giudizio per abuso d'ufficio : Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, è stato rinviato a giudizio accusato di abuso d’ufficio e falso. La decisione definitiva è stata intrapresa dal Gup Giovanna Sergi che ha accolto la richiesta emanata da Gerardo Dominijanni procuratore aggiunto e dal Pm Walter Ignazitto. Il 18 aprile si dovranno presentare in Tribunale pure gli assessori Giovanni Muraca, Giuseppe Marino e Saverio Anghelone, dagli ex assessori Patrizia Nardi e Agata ...

Reggio Calabria - rinviati a giudizio il sindaco Falcomatà e la sua prima giunta : Le accuse sono di abuso d'ufficio e falso per il cosiddetto "caso Miramare", antico albergo che l'amministrazione comunale avrebbe tentato di assegnare a un imprenditore amico con una delibera ad hoc

Reggio Calabria - rinviato a giudizio il sindaco Falcomatà (Pd) e la sua giunta per abuso d’ufficio e falso : sindaco e assessori. Tutti rinviati a giudizio per abuso d’ufficio e falso. Lo ha deciso il gup di Reggio Calabria su richiesta del procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Walter Ignazitto che hanno chiesto e ottenuto il processo per il sindaco Giuseppe Falcomatà (Pd) e per tutta la sua giunta composta da Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti. Al ...