Clima | l’impegno di Luisa | 22 anni | la “Greta Thunberg” tedesca

(Di martedì 5 marzo 2019) Ventidue, una tesi da scrivere in geografia all’università di Goettingen, un passato già da attivista ambientale: è il profilo di-Marie Neubauer, la Greta Thunberg, il volto e l’anima organizzativa della protesta ambientalista “Friday for Future” degli studenti della Germania merkeliana.Il primo sciopero lo ha organizzato dopo la conferenza mondiale suldelle Nazioni Unite a Katowice. Solo qualche settimana dopo erano in 10 mila a protestare davanti alla sede del ministero per l’Energia a Berlino.“Un pianeta intatto è per il nostro futuro quasi sempre un bene, il suo ministero che aggira la crisi delè sempre male”, ha twittato Neubauer al ministro Peter Altmaier. “Sembra che non si capisca il tipo di crisi in cui siamo, e sembra che non si capisca perche’ scioperiamo. Noi vogliamo che il governo ...

