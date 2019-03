Ancona | incidente piattaforma Eni | un disperso | due feriti gravi

Incidente su piattaforma al largo di Ancona - ENI : localizzato operaio disperso - feriti in ospedale : “In relazione all’Incidente che si è verificato questa mattina presso la piattaforma a gas Barbara F, con grande dolore Eni informa che il collega che risultava precedentemente disperso è stato individuato all’interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma“: lo in una nota Eni, che esprime “profondo cordoglio alla famiglia del collega“. Per quanto riguarda i due operatori rimasti ...