Precisazioni sul Huawei P10 Lite e la patch 381 per le deludenti note di rilascio

(Di lunedì 4 marzo 2019)IlP10è investito, proprio in questo 4 febbraio, da una nuova ondata di rilasci per l'aggiornamento 381, pure segnalato dalla nostra redazione qualche giorno fa. All'epoca ci troviamo al cospetto di qualche saltuaria segnalazione di roll-out nel nostro paese e per questo motivo non eravamo riusciti a fornire ai nostri lettori adeguatesul firmware. Grazie ad una nuova indagine ora, possiamo precisare la vera natura dell'update e tutto sommato, non possiamo garantire delle notizie esaltanti ai nostri lettori.Il primo dettaglio da fornire è quello relativo al peso dell'aggiornamentoP10. In effetti, ci troviamo al cospetto di una release davvero esigua e "inferiore" rispetto al solito. L'ingombro del pacchetto è di soli 111 MB che non lasciano già presagire grossi cambiamenti per il device e di fatto la novità in serbo, così come dichiarata ...

