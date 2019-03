Il Paradiso delle signore | è polemica chiusura | “Grave danno per la Rai”

Il Paradiso delle Signore chiude. La produzione non ci sta : è uno spreco - gli ascolti crescono e i costi diminuiscono : Il Paradiso delle Signore Il Paradiso delle Signore chiude. Non per ferie, ma per sempre. Le vicende che ruotano attorno al grande magazzino milanese di Vittorio Conti e Marta Guarnieri nella prossima stagione tv non faranno più compagnia al pubblico del pomeriggio di Rai 1. La decisione di interrompere la serie non va giù alla produzione Aurora Tv, soprattutto perchè la motivazione risiede nei costi giudicati eccessivi. La produzione, in ...

Il Paradiso delle signore spoiler 5 marzo : Riccardo bacia Nicoletta : Martedì 5 marzo andrà in onda una nuova e sfavillante puntata del Paradiso delle signore. L'episodio che vedremo porrà lo shopping center decisamente in sofferenza a causa dell'assenza di due Veneri: Gabriella e Dora. Le due ragazze, infatti, sono state colpite da una brutta influenza. Nicoletta, invece, si sente in colpa per quanto accaduto. Riccardo l'ha baciata e lei, pentita, racconta tutto alla sua migliore amica. Nicoletta pentita del ...

Il Paradiso delle signore 3 anticipazioni : ELENA tornerà in SICILIA? : Come sapete, sabato scorso è stata purtroppo diffusa la notizia che Il Paradiso delle signore non continuerà nella prossima stagione. Comunque sia, ci sono ancora molte puntate a cui assistere prima del finale di serie (che vedremo intorno a fine maggio) per cui il nostro sito continuerà a fornirvi sino alla fine tutte le anticipazioni e le trame disponibili. Proprio le anticipazioni ci annunciano questa settimana inattesi arrivi e probabili ...

Il Paradiso delle signore chiude per sempre/ La fiction costa troppo per la Rai - ma.. : Il Paradiso delle signore 3 chiude per sempre: per la Rai la soap opera costa troppo, ma il prosuttore smentisce mentre gli attori protestano.

Il Paradiso delle Signore chiude i battenti per sempre : ultima puntata a maggio : Era una notizia che molti fan già si aspettavano in seguito alle voci che si erano diffuse nelle ultime settimane: "Il Paradiso delle Signore" sta per chiudere i battenti e non tornerà più. La soap con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà cancellata dai palinsesti Rai relativi alla prossima stagione televisiva. Il Paradiso delle Signore finisce: costi eccessivi per la Rai I motivi della chiusura de "Il Paradiso delle ...

Chiude Il Paradiso delle signore : la soap opera sarà cancellata dal palinsesto di Raiuno : Brutte notizie in arrivo per tutti i fan della soap opera Il Paradiso delle signore che quest'anno ha debuttato nella versione 'daily' dopo le prime tra stagioni trasmesse in prime time su Raiuno. Uno sforzo produttivo elevato per mamma Rai, dato che complessivamente la versione quotidiana del Paradiso sarebbe costata più di 25 milioni di euro e proprio per questo motivo si era vociferato di una possibile chiusura definitiva e, quindi, di una ...

Il Paradiso delle Signore chiude per sempre a maggio : è ufficiale : Il Paradiso delle Signore non andrà più in onda: a maggio l’ultima puntata Adesso è ufficiale: Il Paradiso delle Signore sta per chiudere. La Rai ha deciso di sospendere la soap opera con protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Il motivo? A quanto pare i costi troppo eccessivi della serie, in onda su Rai […] L'articolo Il Paradiso delle Signore chiude per sempre a maggio: è ufficiale proviene da Gossip e ...

IL Paradiso delle SIGNORE chiuderà - la Rai sospende la fiction : Con molto dispiacere, siamo costretti anche noi a riportare quella che è sicuramente la notizia televisiva del giorno: come segnala Prima Comunicazione, la Rai ha deciso di non realizzare la seconda stagione de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily, la fiction pomeridiana che su Rai 1 ci sta accompagnando dall’inizio dell’autunno 2018. Purtroppo, non sono bastati gli ascolti in continua crescita (ultimamente il PARADISO ha superato più ...

IL Paradiso delle SIGNORE chiuderà - la Rai sospende la fiction [confermato] : Con molto dispiacere, siamo costretti anche noi a riportare quella che è sicuramente la notizia televisiva del giorno: la Rai ha deciso di non realizzare la seconda stagione de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily, la fiction pomeridiana che su Rai 1 ci sta accompagnando dall’inizio dell’autunno 2018. Purtroppo, non sono bastati gli ascolti in continua crescita (ultimamente il PARADISO ha superato più volte il 15% di share) per ...

Il Paradiso delle signore trama lunedì 4 : caos in villa Guarnieri per l'arrivo di Andreina : lunedì 4 marzo si aprirà una nuova settimana del Paradiso delle signore. A villa Guarnieri continua a regnare il caos. Il trasferimento di Andreina Mandelli, infatti, non viene preso di buon occhio dai membri della famiglia, specie dalla cognata di Umberto Adelaide. La donna, infatti, proverà con tutte le sue forze ad opporsi a questa decisione. Umberto Guarnieri proverà a spiegare la situazione ai suoi due figli ma Adelaide proprio non riesce a ...

Spoiler Il Paradiso delle signore : Umberto non vuole che il figlio inizi la terapia : I protagonisti della soap opera in onda Rai 1, 'Il Paradiso delle signore', riescono spesso a sorprendere il pubblico che li segue con attenzione in televisione. Gli Spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo fanno notare che Vittorio si renderà protagonista di ulteriori diverbi con la fidanzata. Il Conti non coinvolgerà Marta nella comunicazione fatta alle Veneri in merito alla scelta del jingle da utilizzare per la ...

Il Paradiso delle signore spoiler all'8 marzo : Nicoletta riflette sul bacio con Riccardo : Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera "Il paradiso delle signore", in attesa di capire se la Rai cambierà idea sulla decisione di sospendere la quarta stagione. Sono attesi diversi colpi di scena nelle prossime puntate che riguarderanno innanzitutto Lisa, la presunta sorellastra di Vittorio, la quale continuerà a portare avanti il piano segreto propostole da Luca. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Raiuno ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore prossima settimana : Clelia pronta a fuggire : Proseguirà anche la prossima settimana l'appuntamento televisivo in prima visione assoluta su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 marzo alle ore 15:40 circa. Nei nuovi appuntamenti con la soap, Gabriella deve fare i conti con una brutta influenza che l'ha colpita, costringendola a stare a letto: Agnese e Salvatore si prenderanno cura di lei. Spoiler Il Paradiso delle signore, le trame dal 4 all'8 ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 marzo : Adelaide ha un incidente : Le Anticipazioni dal 4 all'8 marzo de Il Paradiso delle signore svelano che Andreina e Umberto si fidanzeranno, Adelaide avrà un incidente mentre Lisa cercherà di dividere Vittorio dalla sua amata per volere di Luca. Spoiler Il Paradiso delle signore da lunedì 4 a venerdì 8 marzo Le Anticipazioni della prima settimana di marzo de Il Paradiso delle signore rivelano che Andreina sarà al settimo cielo quando Umberto le proporrà di trasferirsi a ...