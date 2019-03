Primarie Pd - vince Zingaretti con oltre il 60%. Diretta : Nicola Zingaretti é incoronato nuovo segretario del Pd con un bagno di consensi nel voto popolare delle Primarie: con un'affluenza oltre il milione e settecentomila votanti, il governatore...

Primarie Pd - stravince Nicola Zingaretti : sterzata a sinistra - adesso attenzione al M5s : ... ma secondo retroscena di stampa che si inseguono da tempo potrebbe lasciare un partito che di fatto lo ha espulso per creare una nuova formazione politica . Operazione, comunque, non imminente: nel ...

Pd - Nicola Zingaretti segretario Supera il 60% e vince le Primarie : Nicola Zingaretti ha vinto le primarie con un ampio margine ed è il nuovo segretario del Partito Democratico. Confermate le 'estimation' di Affaritaliani.it pubblicate alle ore 20. Dalle notizie delle schede che iniziano a essere scrutinate sul territorio... Segui su affaritaliani.it

Primarie - le uniche elezioni che il Pd vince sempre : È troppo presto per affrontare il tema del ricambio generazionale, soprattutto se il vincitore delle Primarie è un uomo come Veltroni che fa politica dagli anni '70. No, il vero, e tutt'ora irrisolto,...

Pd - Zingaretti vince con il 57-61% Primarie - le 'estimation' di Affari : Chiusi i seggi-gazebo delle Primarie del Partito Democratico. Secondo le 'estimation' di Affaritaliani.it, Nicola Zingaretti ha vinto con il 57-61% ed è il nuovo segretario del Pd. In seconda posizione, con il 26-30% dei voti, Maurizio Martina. Terzo Roberto Giachetti... Segui su Affaritaliani.it

Primarie Pd : in Brasile vince Martina - in Australia Zingaretti : Nicola Zingaretti - si apprende da fonti Pd - vince nel collegio estero Australia, il primo ad aver già completato le operazioni di voto. Il governatore del Lazio si afferma con 156 voti (64,4%) su Maurizio Martina che ne colleziona 86 (35,5%). Il voto degli elettori Pd in Brasile - proseguono le fonti - assegna invece a Maurizio Martina il 50,5% dei consensi, a Nicola Zingaretti il 46,9% e a ...

Primarie Pd - Giachetti : “Spero che l’epoca della guerriglia a chi vince sia finita - altrimenti chiudiamo il partito” : “Spero che l’epoca della guerriglia a chi vince le Primarie sia definitivamente alle spalle altrimenti chiudiamo il Pd“. Lo ha detto il candidato Roberto Giachetti, dopo aver votato alle Primarie del Partito democratico L'articolo Primarie Pd, Giachetti: “Spero che l’epoca della guerriglia a chi vince sia finita, altrimenti chiudiamo il partito” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Primarie Pd - in Australia vince Nicola Zingaretti : Arrivano dall'Australia i primi risultati delle Primarie per la segreteria del Pd. A prevalere Nicola Zingaretti con 156 voti, pari al 64,4%, contro gli 86 di Maurizio Martina, corrispondenti al 35,5.

Renzi : "No fuoco amico su chi vince Primarie" : ...è dare una mano al Pd da iscritto e parlamentare - ha concluso Renzi - e fare una grande battaglia educativa e culturale per non lasciare il Paese a questi che stanno inginocchiando l'economia e ...

Primarie Pd - Renzi : “Chi vincerà pensi ai parolai M5S - basta prendersela con il Matteo sbagliato” : «Domani si vota per le Primarie del Pd, auguri ai tre candidati: Martina, Zingaretti e Giachetti. Mi fa piacere che tutti e tre abbiano escluso accordi con i Cinque Stelle e ritorni al passato. Chiunque vinca non dovrà temere da parte mia alcuna guerriglia come quella che io ho subito». Lo ha scritto questa mattina Matteo Renzi nella e-news agli is...

Renzi : Primarie Pd non contro di me. Non farò guerra a chi vince : Ok, anche se votasse meno gente dell'altra volta non significa nulla: il Pd è l'unica forza politica che si affida alla democrazia, altro che piattaforma Rousseau. Grazie ai volontari dei gazebo!!". ...