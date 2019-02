VIDEO Sci di fondo | Max Hauke colto in flagrante dalla Polizia austriaca durante una

Scandalo doping ai Mondiali di sci di fondo : il VIDEO shock della trasfusione : Il VIDEO shock di Max Hauke sorpreso dalla polizia mentre faceva ricorso al doping ematico I Mondiali di sci di fondo di Seefeld sono stati macchiati da uno spiacevolissimo episodio che ha visto coinvolti cinque atleti, fermati dalla polizia perchè colti in flagrante mentre effettuavano delle trasfusioni di sangue, facendo dunque ricorso al doping ematico. La stampa austriaca ha diffuso un VIDEO shock nel quale il fondista Max Hauke è ...

Left Alive – rilasciato un nuovo VIDEO di gameplay commentato : Square Enix ha rivelato oggi un nuovo video che mostra il gameplay del nuovo sparatutto d’azione di prossima uscita Left Alive. Oltre a rivelare nuove immagini di gioco, il game director Toshifumi Nabeshima commenta il gameplay e offre ulteriori dettagli sulle varie abilità e tattiche che i giocatori dovranno usare per aumentare le probabilità di vittoria. Nabeshima spiega in dettaglio le più importanti meccaniche del gameplay che i giocatori ...

EuroNCAP rilascia le valutazioni di sicurezza di fuoristrada e SUV : ecco chi ha ottenuto i risultati migliori della categoria [FOTO e VIDEO] : 1/19 ...

VIDEO/ Padova Brescia - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Padova Brescia , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, giocata all'Euganeo e valida nella 26giornata del Campionato di Serie B.

Uomini e Donne - Nino Castanotto contro la troupe di Striscia La Notizia : "La dovete smettere" (VIDEO) : Striscia La Notizia, nella puntata di stasera, martedì 26 febbraio 2019, è tornata, ancora una volta, su una vicenda molto delicata che ha coinvolto uno degli ex protagonisti del trono over di 'Uomini e Donne', Nino Castanotto.prosegui la letturaUomini e Donne, Nino Castanotto contro la troupe di Striscia La Notizia: "La dovete smettere" (video) pubblicato su Gossipblog.it 26 febbraio 2019 21:58.

Warner Bros. annuncia la data di uscita di The LEGO Movie 2 VIDEOgame per console e PC : ... dove degli invasori alieni hanno raso al suolo Bricksburg! Emmet, Lucy e una fantastica banda di amici oltrepassano i confini del loro mondo per salvare i compagni dai bizzarri abitanti del remoto ...

Warner Bros. annuncia la data di uscita di The LEGO Movie 2 VIDEOgame per console e PC : Dall'1 marzo sarà disponibile The LEGO Movie 2 Videogame, una nuova avventura che ci immergerà a suon di costruzioni nel mondo LEGO su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Warner Bros. per tutti i dettagli in merito:Leggi altro...

DIRETTA PADOVA BRESCIA/ Streaming VIDEO DAZN : Baroni dirigerà il match all'Euganeo : PADOVA BRESCIA si gioca all'Euganeo e vale per la ventiseiesima giornata della Serie B: segui la partita in DIRETTA tv e DIRETTA Streaming video su DAZN.

R Kelly lascia il carcere dopo aver pagato una cauzione di 100.000 dollari (VIDEO) : La vicenda giudiziaria del rapper 53enne di Chicago si è conclusa, almeno per ora, con una cauzione: in un video pubblicato di un'inviata del Chicago Tribune vediamo che R Kelly lascia il carcere. Il cantante si era consegnato spontaneamente alla polizia nella giornata di venerdì dopo che un giudice aveva disposto un mandato di arresto sulla base di dieci capi d'accusa per violenza sessuale. Il rapper si trova sotto i riflettori della cronaca ...

Bovisio Masciago : i responsabili del colpo alla sala giochi arrestati subito dopo una rapina in farmacia a Milano - VIDEO : VIDEO - Uno di loro era rimasto ferito a una mano nella rapina a una sala giochi a Bovisio Masciago e proprio da quell'impronta erano partite le indagini dei carabinieri di Desio che, il 22 febbraio, ...

DIRETTA PISTOIESE SIENA/ Streaming VIDEO e tv : striscia positiva per la Robur : DIRETTA PISTOIESE SIENA Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, 28giornata del girone A.

La stagione della caccia - Francesco Scianna a Blogo : "Fofò La Matina - personaggio folle e ambiguo. Spero che il pubblico rimanga affascinato" (VIDEO) : Francesco Scianna è il protagonista de La stagione della caccia, il film tv che andrà in onda su Rai 1 questa sera, lunedì 25 febbraio 2019, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri e secondo capitolo della saga C'era una volta Vigata dopo La mossa del cavallo, andato in onda un anno fa.Francesco Scianna interpreterà il ruolo di Fofò La Matina, farmacista e figlio del defunto Santo La Matina, custode dei segreti di piante miracolose e ...

Inter – Politano esulta alla Icardi - ma Perisic non apprezza : scintille in campo tra i due nerazzurri [VIDEO] : Cosa succede tra Perisic e Politano? Il croato non apprezza l’esultanza del compagno di squadra, tensione in campo tra i due nerazzurri Tensione in campo durante Fiorentina-Inter: la sfida di questa sera di Serie A ha regalato tanto spettacolo e tanti spunti su cui discutere tra rigori non dati e altri invece assegnati ingiustamente. Tanti gli episodi valutati al Var, ma è uno screzio tra compagni di squadra ad aver attirato ...

La furia di Sarri contro Kepa che non vuole uscire (e non esce) – VIDEO : Una scena mai vista nel calcio Una scena che a memoria non ricordiamo nel mondo del calcio. Un giocatore che si rifiuta di uscire dal campo. E che alla fine non esce. Di fatto disobbedendo alle indicazioni del proprio allenatore. È quello che è successo nel convulso finale della Coppa di Lega tra Manchester City e Chelsea (poi vinta dal City ai rigori). Kepa resta a terra un paio di minuti. Sarri vuole sostituirlo, anche perché Caballero è più ...