Toro - Capricorno - Vergine - intuizione e impegno per i segni di terra nel 1 marzo : I segni di terra sono introversi e pacati, pragmatici e con una spessa corazza esterna, ma tanto tanto amore all’interno. Per la serie l'apparenza inganna. Ecco l'oroscopo del 1 marzo. Toro: Mercurio transita nei Pesci l’ultimo dei segni zodiacali, governato da Nettuno, e simboleggia la metamorfosi, l'intuizione e l'impegno. È piuttosto complesso mantenere un atteggiamento mentale lucido e pratico con la stanchezza accumulata negli ultimi ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 27 febbraio : Vergine alle prese con i sentimenti : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi 27 febbraio 2019: Toro è il momento finalmente di procedere, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo settimanale dal 4 al 10 marzo : cambiamenti per il Leone - Vergine più serena : La prima settimana di marzo sarà molto particolare per i nati sotto il segno della Bilancia, i quali dovranno vedersela con nuovi progetti in ballo. I Pesci, invece, dovranno pensare ad alcune decisioni importanti da prendere. Scopriamo le previsioni degli astri per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: purtroppo Saturno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Potrebbero presentarsi nuovi occasioni di ...

Oroscopo 1 marzo : successi per Vergine - Acquario ribelle - Gemelli fiacco : Nella prima settimana di marzo il Capricorno sarà decisamente sereno, mentre il Cancro dovrà vedersela con alcune scelte. Scopriamo le previsioni degli astri per venerdì 1 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: il nuovo mese di marzo vi regalerà maggiore energia e serenità. Avrete delle ottime idee da mettere in pratica e il vostro atteggiamento insieme alle giuste intuizioni vi farà ottenere grandi risultati. Se siete single potrebbe presto nascere ...

L'oroscopo di domani 28 febbraio : l'amore fa l'occhiolino a Vergine e cancrini - Ariete giù : L'oroscopo di domani 28 febbraio 2019 riapre con nuove indicazioni in merito alla giornata di giovedì. Questa parte della settimana è pronta a riservare ancora nuove sorprese, ovviamente direttamente svelate dall'Astrologia, come sempre applicata alla normale quotidianità. Iniziamo subito con l'anteprima mettendo in rilievo i più fortunati tra coloro nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A poter fare bella figura, visti gli ...

Oroscopo Vergine per il mese di marzo : amore in stand by - migliora il lavoro : Sta per giungere il terzo mese dell'anno. Leggiamo le previsioni del mese di marzo per tutti i nati sotto il segno della Vergine. Di seguito, lavoro, salute amore e consigli per affrontare i giorni e le settimane del mese entrante. Nel mese di febbraio avete dovuto curare particolarmente la vostra salute, vi sentivate infatti agitati e questo ha avuto riscontri a livello psicofisico. Soprattutto la parte centrale del periodo vi ha creato ...

Oroscopo 9 marzo : Vergine messa alla prova - litigi per Bilancia : I segni che hanno avuto l'umore sottotono come l'Ariete e lo Scorpione saranno i primi che riceveranno un po' di serenità e un pizzico di divertimento, mentre il Toro e l'Acquario saranno così disinibiti che potrebbero fare conquiste inaspettate. Lavoro in calo per Leone, dei litigi potrebbero invece rovinare la giornata alla Bilancia. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un leggero rialzo dell'umore influirà positivamente anche sulle ...

L'oroscopo di domani 27 febbraio : Sagittario avventuroso - Vergine diffidente : I pianeti si impegnano nell'elargire fortuna e promuovere nuove opportunità amorose, affinché i sentimenti abbiano la meglio sulla solitudine. L'oroscopo dell'amore single cerca di spazzare via i dubbi e le incertezze che vivono i segni zodiacali, favorendo nuove storie felici. Analizziamo i transiti planetari nelle previsioni astrologiche di domani. I cuori solitari e le previsioni astrologiche di mercoledì Ariete: sarete di buonumore e ...

Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Febbraio 2019 : settimana utile per il Toro - la Vergine ha possibilità in amore : ... ma bisogna dimenticare un certo passato e forse anche un po' di nebbia , quest'aria che incombe, un po' pesante, c he qualcuno trascina dal mondo del lavoro al mondo dell'affettività ; Scorpione . ...

Branko di febbraio : Vergine hai con te una Luna gentile - Pesci giorni faticosi : Prendetevela comoda mentre fate sport: siete un po' delicati. Giornata SI: il 20 avrete una soddisfazione che vi porterà una ventata di autostima. Giornata NO: l'8 avrete equilibri un po' labili da ...

Oroscopo 7 marzo : passione per Gemelli e Bilancia - distrazioni per Vergine : Sarà una giornata di eros, anche di stampo sentimentale, per alcuni segni zodiacali come il Pesci e il Gemelli, così come potrebbe essere una giornata all'insegna del rilassamento come per il Toro. Attenti però a non essere distratti esattamente quando il tempo a poca disposizione non lo richiede, specie per il Sagittario. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete deciso di concedervi una tregua riguardo a questo nervosismo che vi sta ...

Oroscopo Paolo Fox - oggi 25 febbraio 2019 : giornate importanti per la Vergine : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 25 febbraio 2019: Sagittario al Top, l'Ariete fa fatica, Leone in cerca di cose interessanti, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo 27 febbraio : Vergine riflessiva - scelte per Bilancia - Leone combattivo : L'ultima settimana di febbraio regalerà grande forza al Cancro e i Capricorno potranno vincere alcune sfide. Scopriamo le previsioni degli astri per la giornata di mercoledì 27 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni di voi potrebbero essere in trepidazione perché aspettano delle importanti risposte che forse arriveranno già all'inizio del mese di marzo. Alcuni hanno fatto dei progetti con il proprio partner e si stanno impegnando molto ...