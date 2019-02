Ariete - Leone e Sagittario - settimana di fuoco dal 1 marzo : I segni di fuoco hanno un cielo decisamente positivo in questi giorni, ma la loro energia va incanalata per non incorrere in inutili sforzi. Normale amministrazione per i segni d'aria, non così facile per Ariete, Sagittario e Leone. Sagittario: Questa attuale è la miglior posizione di Giove, che esprime al massimo tutte le sue caratteristiche di bonarietà, di godimento dei piaceri della vita, di ottimismo e di spirito umanitario. L'ottimismo e ...

Oroscopo Sagittario - marzo : periodo di nuovi incontri : Nuovo mese in arrivo per i nati sotto il segno del Sagittario. Scopriamo le previsioni astrologiche su lavoro, amore e salute nel periodo compreso tra il primo ed il 31 marzo. Di seguito anche i consigli per affrontare nel migliore dei modi le prossime settimane con maggiore serenità. Quello precedente è stato un mese positivo per il segno. In particolar modo avete goduto di una buona energia per quanto riguarda l'aspetto fisico. I problemi nati ...

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 marzo : Sagittario viaggiatore - Acquario trasgressivo : In questa settimana che va dal 18 al 24 marzo troviamo il Sole che passerà dai Pesci all'Ariete. La Luna viaggerà dal Leone allo Scorpione. Nodo lunare in Cancro e Giove in Sagittario. Nettuno e Mercurio in Pesci. Saturno e Plutone in Capricorno. Venere in Acquario e Marte assieme ad Urano nel segno del Toro. Di seguito le previsioni per i dodici segni. Ariete sotto esame, Toro stacanovista Ariete: progetti sotto esame. Da una parte le questioni ...

Oroscopo 28 febbraio : per Sagittario emozioni di fine mese : Ultimo giorno del mese di febbraio 2019. Ci lascia ufficialmente questo periodo è ne parte uno nuovo. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 febbraio 2019 e vediamo quali cambiamenti ci saranno in questo ultimo giorno del mese. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti. Ariete: in amore, chi vive storie che sono al termine deve stare attento in questa particolare giornata, ci saranno tensioni che potrebbero concludere ...

L'oroscopo di domani 27 febbraio : Sagittario avventuroso - Vergine diffidente : I pianeti si impegnano nell'elargire fortuna e promuovere nuove opportunità amorose, affinché i sentimenti abbiano la meglio sulla solitudine. L'oroscopo dell'amore single cerca di spazzare via i dubbi e le incertezze che vivono i segni zodiacali, favorendo nuove storie felici. Analizziamo i transiti planetari nelle previsioni astrologiche di domani. I cuori solitari e le previsioni astrologiche di mercoledì Ariete: sarete di buonumore e ...

Paolo Fox/ Oroscopo previsioni oggi - 26 febbraio : Sagittario luna nel segno e... : Oroscopo Paolo Fox, oggi martedì 26 febbraio 2019: Ariete in grande spolvero, Gemelli sottotono, Vergine giornate interessanti, tutti gli altri segni?

Oroscopo 26 febbraio : nuovi incontri per Sagittario : Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 26 febbraio. Stelle e pianeti promettono cambiamenti e novità per i dodici segni, scopriamo quali leggendo le previsioni per la giornata di oggi. L'Oroscopo di oggi Ariete: in amore se dovete affrontare un problema questa giornata è interessante, anche se nel mese di febbraio non tutto è stato chiaro. Nel lavoro non è un periodo totalmente negativo ma neanche positivo, qualcuno è in attesa di novità che ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 25 febbraio 2019 : Sagittario - stelle importanti : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 25 febbraio 2019: Sagittario al Top, l'Ariete fa fatica, Leone in cerca di cose interessanti, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo del giorno 27 febbraio - trigono Luna-Urano : mercoledì Sagittario tra i favoriti : L'Oroscopo del giorno 27 febbraio porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti in merito al prossimo mercoledì, giro di boa a metà della corrente settimana. In questo caso, a fornire indicazioni quanto più veritiere possibili in merito all'andamento dei comparti amore e lavoro è l'Astrologia impostata sulle effemeridi del giorno. Come sempre, anche oggi in questo contesto andremo a ...

Oroscopo 25 febbraio : Bilancia calma nel lavoro - Sagittario recupero nei sentimenti : Parte una nuova settimana, l'ultima del mese di febbraio 2019. Vediamo quindi come va lentamente a concludersi questo mese e quali previsioni e novità porterà l'Oroscopo di lunedì 25 febbraio. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti per tutti e dodici i segni. Le previsioni astrali di lunedì 25 febbraio da Ariete a Vergine Ariete: in amore giornata di recupero che dà molta più forza per i nati sotto questo segno zodiacale. Giove è ...

Oroscopo 2-3 marzo : novità in amore per l'Acquario - Sagittario frenetico : Nel prossimo fine settimana del 2 e 3 marzo, troveremo Venere in Acquario e Giove in Sagittario. La Luna che farà la spola dal segno del Capricorno a quello dell'Acquario. Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Urano retrogrado in Ariete e Marte in Toro. Mercurio, Sole e Nettuno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Ariete nervoso Ariete: gli influssi contrastanti del fine settimana faranno emergere il lato bellicoso del ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 23 febbraio 2019 : Sagittario al top - arriverà... : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 23 febbraio 2019: Leone in difficoltà, Sagittario al top, Vergine weekend di crescita, gli altri segni?

Oroscopo 23 febbraio : prudenza in ambito lavorativo per il Sagittario : In arrivo un nuovo fine settimana anche per i dodici segni dello zodiaco. Di seguito l'Oroscopo del 23 febbraio, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. L'Oroscopo Ariete: fine settimana particolare in amore, una grossa conflittualità potrà essere messa a tacere. Nel lavoro possibili cause ed azioni legali, occorre discutere di piccoli particolari in questo periodo. Agitazione che non fa bene al fisico. Toro: per i sentimenti giornata ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - domenica 24 febbraio : Sagittario felice - Toro determinato : L'oroscopo dell'amore di coppia, dedicato alla giornata del 24 febbraio, lancia un focus sulle relazioni a due, aiutando ciascun segno zodiacale ad approfondire maggiormente i sentimenti amorosi. I transiti planetari diventano complici, esortando i protagonisti dello Zodiaco a vivere i sentimenti con spontaneità e maggior slancio emotivo. Di seguito le previsioni astrologiche di domenica. L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: il trigono ...