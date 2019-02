Reddito | ci sono i moduli ma restano i nodi | la guida | dalle famiglie ai navigator

Reddito di cittadinanza - come fare domanda : ci sono i moduli sul sito dell'Inps : L'Inps ha pubblicato sul proprio sito il modulo per chiedere il Reddito di cittadinanza, ma in realtà si tratta di tre...

Reddito di cittadinanza : è caos sui controlli. E le assunzioni dei Navigator sono lontane : Si parte il 6 aprile, ieri a tarda ora l'Inps ha pubblicato il modulo per fare domanda, e i nodi da risolvere sono ancora tanti. Ma ieri il Reddito di cittadinanza e l'anticipo pensionistico di Quota ...

Bonus Reddito zero Isee 2019 : agevolazioni e sconti - quali sono : Bonus reddito zero Isee 2019: agevolazioni e sconti, quali sono agevolazioni reddito zero con Isee Chi ha un reddito basso che non gli consente di affrontare le spese della vita quotidiana, ha diritto a diversi sconti e agevolazioni. Si tratta sostanzialmente di Bonus reddito zero o molto basso, che si possono godere solo se si è in possesso di determinati requisiti, in primis quello reddituale ovviamente. Andiamo quindi a fornire un elenco ...

Reddito di cittadinanza - quali sono le spese che si possono fare e quelle vietate : Presentazione del sito ufficiale e della card del Reddito di cittadinanza. Nella foto, da sinistra: Laura Castelli, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio (Massimo Di Vita) In attesa che anche gli emendamenti e i decreti attuativi vengano messi a punto per avviare definitivamente le procedure di erogazione del Reddito di cittadinanza a partire da aprile, vediamo cosa prevedono i vincoli relativi alle spese ammesse e a quelle vietate nella normativa che ...

Agevolazioni Isee precompilato 2019 : Reddito - scuola e famiglia. Quali sono : Agevolazioni Isee precompilato 2019: reddito, scuola e famiglia. Quali sono Isee precompilato, le Agevolazioni 2019 sono molte le Agevolazioni che sarà possibile richiedere tramite il modello Isee. Per compilarlo non ci sono particolare scadenze da tenere a mente; infatti, può essere richiesto in qualsiasi periodo dell’anno e ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato richiesto. L’Isee si può richiedere ...

Iniziano i cambi di residenza per il Reddito di cittadinanza - ma le sanzioni sono pesanti : I limiti stringenti come reddito, patrimoni e composizione del nucleo familiare per percepire il reddito di cittadinanza, come largamente immaginabile, stanno costringendo molte persone a cercare una soluzione più o meno lecita per rientrare nei vincoli e percepire il sussidio. Nessuna novità rispetto agli anni passati, perché anche per le riduzioni delle tariffe di luce e gas, oppure per sfruttare agevolazioni sociali e sanitarie, negli ultimi ...

Agevolazioni Isee precompilato 2019 : Reddito - scuola e famiglia. Quali sono : Agevolazioni Isee precompilato 2019: reddito, scuola e famiglia. Quali sono Isee precompilato, le Agevolazioni 2019 sono molte le Agevolazioni che sarà possibile richiedere tramite il modello Isee. Per compilarlo non ci sono particolare scadenze da tenere a mente; infatti, può essere richiesto in qualsiasi periodo dell’anno e ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato richiesto. L’Isee si può richiedere ...

I navigator del Reddito di cittadinanza sono ancora un mistero : (foto: Antonio Masiello/Getty Images) L’unico vincolo per accedere alla selezione per diventare navigator – la figura attorno a cui si articola molto del funzionamento del reddito di cittadinanza – è la laurea. Bisognerà essere dottori in legge, economia, scienze politiche, sociologia, psicologia o scienze della formazione per potersi sedere al quizzettone a risposta multipla che servirà a selezionare i tutor che accompagneranno i ...

Giulio Tremonti sbugiarda Luigi Di Maio e M5s : le card del Reddito di cittadinanza? Sono le sue : E alla fine si scoprì che la super carta grillina che consentirà a migliaia di italiani di spendere i soldi del reddito di cittadinanza non è altro che la social card ideata dall' ex ministro dell' Economia Giulio Tremonti nel lontano 2008. Nessuna rivoluzione copernicana dei pagamenti contro la pov

Giù la maschera : quota cento e Reddito sono nemici della crescita : Roma. Fino a quando lo scriveva il Foglio " o qualche economista come Tommaso Monacelli e Andrea Garnero su lavoce.info " si poteva non rispondere e far finta di non sentire. Ma adesso che lo scrive ...

Reddito cittadinanza - Bersani : “Ci sono troppi paletti”. Scanzi : “Critiche di Landini e Calenda sono surreali” : Confronto sul Reddito di cittadinanza a Otto e Mezzo (La7) tra il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, e i giornalisti Andrea Scanzi e Paolo Mieli. La firma de Il Fatto Quotidiano concorda con le perplessità di Bersani e aggiunge: “Posso capire che il Reddito di cittadinanza non piaccia alla destra. Giorgia Meloni addirittura che Di Maio ha un’impostazione che gli ricorda il peggiore partito comunista di Berlinguer. Ci sta che non le ...

Reddito di cittadinanza - quando si possono sommare altre agevolazioni e quando no : Il Reddito di cittadinanza non viaggia da solo. La nuova misura di contrasto alla povertà si affianca ad altri aiuti in vigore, confermati per il 2019, che contano già milioni di beneficiari. Sono questi ultimi a interrogarsi - insieme ai responsabili dei Caf, inondati di richieste sul punto - se l’accesso al nuovo beneficio faccia decadere o meno gli altri bonus, assegni e agevolazioni ai quali si ha diritto...

Reddito cittadinanza - Patuanelli (M5s) : “Supera i salari? Problema sono stipendi bassi - politica ha creato guerra tra poveri” : “Ho sentito che per alcuni il Problema è che il Reddito di cittadinanza supera i salari. Ma il punto vero è che gli stipendi sono troppo bassi. Come si fa a non porsi questa domanda?”. Così il capogruppo al Senato del M5s, Stefano Patuanelli, dopo le critiche al Reddito di cittadinanza da parte di Confindustria e parte dei partiti di opposizione. “In questi anni la classe politica ha creato una guerra tra poveri che noi, con ...

Landini (CGIL) : "I problemi di povertà e lavoro non possono essere risolti insieme con il Reddito di Cittadinanza" : Il neo-segretario della CGIL Maurizio Landini questa sera è stato ospite a Presa Diretta su Raitre, dove il conduttore Riccardo Iacona lo ha intervistato su alcuni dei temi più importanti di questo periodo. Landini ha subito sottolineato che la situazione per i lavoratori e le imprese "è molto difficile, pensiamo al settore dell'edilizia, con 100mila aziende pubbliche. Paghiamo un prezzo perché abbiamo ritardi strutturali che non vengono ...