Juve ancora giù in Borsa | in una settimana il titolo ha perso il 16 | 8%

Napoli-Juventus - Verdi lancia la sfida : "Campionato ancora aperto!" : Napoli-Juventus – Il big match del San Paolo tra Juve e Napoli è già iniziato, tra dichiarazioni, notizie e social. L'attaccante del Napoli Simone Verdi è stato ospite dell'Università degli Studi di Salerno durante il convegno Sport ed Educazione ed ha parlato del campionato e del match contro i bianconeri. Leggi anche:Mercato Juventus, già ripagato

Juve-Atletico - Vialli : “partita difficile ma ancora aperta” : “Credo sia una partita difficile, ma aperta. In questo momento le chance sono 50 e 50. La Juve ha già fatto tre gol al Bernabeu rischiando di qualificarsi dopo un risultato della partita d’andata molto più complicato. Sarà dura, però la Juve due gol li può fare e poi gestire i supplementari ed eventualmente i calci di rigore”. Sono le dichiarazioni di Gianluca Vialli, a margine della consegna del premio ‘Il bello ...

Juventus - Allegri : 'Ancora scorie dopo Madrid - ma vittoria importante' : dopo la vittoria di misura con il Bologna, Allegri sorride per l'ennesimo passo decisivo verso lo scudetto. 'È normale che ci fosse più di qualche scoria dopo la partita con l'Atletico, ma abbiamo ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus di misura a Bologna grazie a Dybala - Quagliarella colpisce ancora con la Sampdoria : Quattro gli incontri che si sono disputati, fino ad ora, nella domenica dedicata al 25° turno del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio. Andiamo ad illustrarvi i riscontri maturati sui rettangoli verdi. A Marassi è un penalty del solito Fabio Quagliarella a togliere le castagne dal fuoco ai doriani nel lunch match. Una partita, quella di Genova, in cui il protagonista indiscusso è stato il portiere del Cagliari Alessio Cragno, con parate di ...

Mea culpa Simeone : 'Chiedo ancora scusa alla Juve e argomento chiuso' : 'Sapete che io non cerco giustificazioni però voglio scusarmi di nuovo con chi si è sentito offeso da quel mio gesto dell'altro giorno e con la Juventus '. Diego Pablo Simeone torna a scusarsi con i ...

Juventus - Douglas Costa ancora out. Allegri spera di riaverlo contro il Napoli : Stagione tormentata per Douglas Costa alle continue prese con gli infortuni.Continua l’annata no per Douglas Costa. Il brasiliano in questa stagione non ha portato alla Juventus il contributo che Allegri si aspettava di avere. Di certo non è per demerito tecnico che il contributo è venuto a mancare. Per l’esterno, infatti, questa è una stagione travagliata. L’ultimo problema della lista è il guaio muscolare patito contro il ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi suonano la carica : 'Ci sono ancora 90 minuti' : Ieri sera, è stata una serata piuttosto amara per la Juventus che ha perso per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Nei bianconeri al termine della sfida c'era grande delusione e alcuni di loro hanno però voluto caricare la squadra in vista del match di ritorno. In particolare al temine della sfida alcuni giocatori della Juve hanno utilizzato i social per caricare la squadra in vista del match di ritorno. Infatti, Leonardo Bonucci, Federico ...

Atletico-Juve - urlo bianconero : “non è ancora finita” - i messaggi dei calciatori : “Al ritorno servirà una Juve diversa. 90 minuti dove ognuno di noi dovrà tirare fuori più del massimo. In campo e fuori. Insieme ce la giocheremo”. E’ il messaggio del difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, su Twitter dopo la pesante sconfitta nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Carica anche dal portiere Wojciech Szczesny, uno dei migliori in campo al Wanda ...

Simeone : "Juve - club solido. Diego Costa non ha ancora i 90'" : Parlo di calcio, non di politica'. Atletico Madrid-Juve, le ultime dal nostro corrispondente sui Colchoneros KOKE E Costa - 'Koke giocherà se si sentirà bene. Lo sento molto entusiasta, è possibile ...

De Sciglio - Juventus Frosinone : 'Gara ancora da chiudere' : Mattia De Sciglio ha parlato a Sky Sport alla fine della prima frazione di gioco: ' Per stare tranquilli dobbiamo chiudere definitivamente la partita. Dobbiamo mantenere i ritmi alti, ma avere pazienza perché si chiudono per poi ...

Rabiot-Juventus - trattativa ancora viva : Paratici ri-avvia i contatti : Rabiot-Juventus – La Juventus si era mossa anni fa per lui, prima che l’ultimo rinnovo contrattuale con il Paris Saint-Germain allontanasse momentaneamente l’ipotesi Serie A: ma Adrien Rabiot non è mai scomparso dai radar bianconeri. Leggi anche: Juventus Frosinone streaming: ecco dove seguire il match, no Rojadirecta Rabiot-Juventus, la situazione Il centrocampista francese si svincolerà a giugno dal PSG e, secondo il Mundo ...

De Laurentiis crede ancora nello scudetto - i bookmakers no : quote schiaccianti pro-Juventus : scudetto già assegnato alla Juventus secondo i bookmakers che dunque non danno credito alle parole di De Laurentiis Dal mezzo passo falso con il Parma alla vittoria netta con il Sassuolo. La Juventus riprende con autorevolezza la marcia in campionato e riporta a 11 punti il vantaggio in classifica sul Napoli, fermato dallo 0-0 contro la Fiorentina. Un distacco che porta il titolo ai bianconeri a quota simbolica sul tabellone 888sport.it, ...

Cambia ancora l'orario di Monopoli vs Juve Stabia - Magazine Pragma : ...di Monopoli vs Juve Stabia In questo pazzo campionato succede anche questo ed ancora una volta Cambia l'orario della partita tra le vespe di Fabio Caserta ed il Monopoli di Mister Giuseppe Scienza, ...