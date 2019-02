Fortnite | server tra poco offline per l' arrivo della Stagione 8 e della patch 8 00

eurogamer

(Di giovedì 28 febbraio 2019) La8 disi avvicina a grandi passi e con essa non poteva di certo mancare un nuovo importante aggiornamento e una manutenzione che partirà proprio nella giornata di oggi.A rivelarlo Epic Games stessa attraverso il profilo Twitter del gioco. Con il classico annuncio attraverso un tweet, la compagnia ha rivelato che nella mattinata di oggi ci sarà spazio per una manutenzione che partirà alle 10:00 ore italiane. Mentre si conoscono già alcune novitànuovasarà sicuramente molto interessante scoprirne l'impatto con l'introduzione dei contenuti8.00.Come segnalato daIntel, attualmente sappiamo che gli aerei verranno disattivati ma che ci sarà ancora spazio per il Driftboard. Per tutto il resto siamo curiosi di scoprire tutto ciò che verrà introdotto anche a livello di easter egg e di "lore".Leggi altro...

Eurogamer_it : La Stagione 8 sta per arrivare con una patch nuova di zecca. #Fortnite - fortniteitalytv : New post in Fortnite ITALY TV: Per chi non lo sapesse il nostro canale, da un paio di mesi a questa parte, si basa… - infoitscienza : Fortnite, Epic Games al lavoro per migliorare i server in Medio Oriente, Africa e sud est asiatico -