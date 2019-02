Clima | migliaia in piazza ad Anversa

Clima - Parigi : in migliaia alla marcia con Greta Thunberg : Sono diverse migliaia i giovani che stanno sfilando oggi a Parigi contro i cambiamenti Climatici, guidati – in testa al corteo – dall’adolescente svedese divenuta icona della lotta per il Clima, Greta Thunberg. “Nel 2050 sarete morti, non noi!”,è uno degli slogan branditi dai giovani e giovanissimi che oggi hanno ‘scioperato’ a scuola per sensibilizzare sulla più grande sfida del nostro tempo. Il corteo, ...

Clima : migliaia in corteo a Bruxelles : Circa 10mila persone hanno sfilato per le strade di Bruxelles per chiedere al governo belga iniziative efficaci per combattere i cambiamenti Climatici: l’appello è un impiego migliore delle energie rinnovabili e ad azioni più forti per migliorare la qualità dell’aria. Si tratta della 4ª manifestazione in 2 mesi. Nella manifestazione di dicembre si sono contate 70mila persone. L'articolo Clima: migliaia in corteo a Bruxelles sembra ...

Clima - ‘Make love - not CO2’ : migliaia studenti a marce in Svizzera : migliaia di ragazzi e studenti universitari hanno saltato le lezioni oggi in Svizzera per scendere in piazza e partecipare alla marcia per chiedere ai politici un’azione per il Clima, segnalando che ‘Non c’è un pianeta B’. Nonostante la promessa di diversi distretti scolastici di mostrare tolleranza zero per chi avrebbe saltato le lezioni, molti alunni, a partire dai 12 anni, hanno partecipato a questo “sciopero per ...

Migliaia di studenti "scioperano" e manifestano per il Clima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia