5G e banda larga | siglata partnership tra Fastweb e Cisco

Open Fiber : a Norcia realizzerà banda ultra larga - investimento di 2 - 5 mln (2) : (AdnKronos) - La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica. Nel progetto è previsto il cablaggio delle scuole e degli uffici comunali al fine di migliorare le relazioni con i cittadini e di aumentare la produttività e la co

Open Fiber : a Norcia realizzerà banda ultra larga - investimento di 2 - 5 mln : Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Open Fiber, società compartecipata al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti realizzerà nel comune di Norcia un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica che consenta a cittadini e imprese di beneficiare di una velocità di connessione fino a un Gigab

banda ultra larga in Fvg : quale futuro per le zone grigie? : Trasformazione digitale dei territori, crescita della competitività delle aziende e dei professionisti della regione, nuovi servizi alle famiglie, come ad esempio la rivoluzione in quelli sanitari: ...

Italiani e internet - Andrea Rangone : «Crescita figlia di banda larga e smartphone» : L'altro elemento decisivo è il mobile, perché non ci stacchiamo mai dallo smartphone, che in Italia hanno un margine di penetrazione tra i primi al mondo'. Passiamo ai social: ci trascorriamo sei ore ...

DBA Group vola in Borsa - estende accordo con Italtel per banda ultralarga : DBA Group , società specializzata nella consulenza tecnologica e connettività delle reti, ha annunciato l'estensione del contratto già in essere tra Italtel e la controllata DBA Lab per le attività di ...

TLC : in Italia tanti cellulari - poca banda larga : L'Italia è uno dei paesi con la più elevata penetrazione della fonia mobile , 139%,, dietro solo a Russia, 160%, e Svezia, 142%,. In miglioramento anche il dato del 4G: nel settembre 2018 il 65% delle ...

banda ultra larga - Corte UE riconosce legittimità gara Open Fiber : La Corte di giustizia Ue è orientata a legittimare la concessione della Banda ultra larga ad Open Fiber , che secondo l'Avvocato Generale non aveva modificato la sua "identità" dopo l' acquisizione di ...

banda larga - “3100 cantieri per la fibra entro il 2019 e bando WiFi libero per comuni svantaggiati a fine gennaio” : Seicento nuovi cantieri entro giugno 2019 e un totale di 3100 pose per la fibra entro fine anno. Questa la previsione del ministero dello Sviluppo economico sul piano Banda ultralarga (Bul), approvato nel 2015, che ha già visto l’avvio di 1200 cantieri. Secondo il punto fatto lunedì dal Comitato di indirizzo e monitoraggio Infratel, soggetto concessionario del Bul, l’accelerazione digitale sarà ancora più decisiva nel 2020. Tanti i ...

L’Unione Europea finanzia le ricetrasmittenti più sicure che sfruttano le banda larga 4G : Quante volte, da bambini, giocando ai poliziotti, abbiamo fatto finta di comunicare tramite i walkie-talkie? Eppure, le ricetrasmittenti non sono un giocattolo, ma un importante strumento per tutti i servizi di emergenza e pronto intervento. Vengono usate anche in ambito civile, ad esempio dagli operatori dei magazzini, o in quello militare, come nel caso del personale di terra dell’aviazione. I messaggi vocali istantanei sono cruciali in ...