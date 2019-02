Torino | fan in delirio per Mahmood alla Feltrinelli

Torino. Stefano Leo sgozzato per una foto sul cellulare? Inquirenti : “Testimone è attendibile” : Il supertestimone: "L’assassino era seduto sulla panchina, era nervoso. Ad un certo punto, mi ha gridato: 'Non mi fotografare, che cavolo fai con quel telefono?'. Forse era straniero ma ricordo che parlava molto bene l’italiano". Poco dopo l'uomo potrebbe aver incrociato il 33enne sgozzato sabato mattina a due passi da Piazza Vittorio.Continua a leggere

Torino - caccia all'assassino di Stefano Leo : sgozzato in pieno giorno per una foto : A Torino la caccia al killer di un ragazzo di 34 anni è ancora aperta. Stefano Leo, un giovane come tanti altri che si trovava in quel momento a passare nei pressi di via Murazzi, ha avuto la sfortuna di incrociare un vero e proprio squilibrato che, secondo le ultime indiscrezioni, l'avrebbe ucciso per una foto sul cellulare. Torino, un folle ha sgozzato un ragazzo di 34 anni Secondo gli inquirenti, il killer sarebbe uno squilibrato che avrebbe ...

Torino - Stefano sgozzato in strada : caccia al killer “è un nordafricano squilibrato e pericoloso” : Le indagini dei carabinieri sull’omicidio avvenuto sabato mattina nei pressi di Piazza Vittorio. L'aggressore sarebbe un uomo tra i 30 e i 35 anni, una persona, secondo gli inquirenti, affetta da "follia a intermittenza". Esclusa la rapina, i due non si conoscevano.Continua a leggere

Torino - Stefano ucciso con una coltellata alla gola : caccia al killer «è un nordafricano folle e pericoloso» : Stefano Leo aveva 33 anni. È morto sabato mattina a Torino, in cima al viale pedonale di Lungo Po Machiavelli, accoltellato alla gola: un taglio netto realizzato da un coltello ben affilato,...

Stefano - sgozzato in strada nel centro di Torino. Appello della madre : “Chi ha visto racconti” : Stefano Leo, 34 anni, è stato colpito da una coltellata alla gola e ucciso sabato mattina lungo un viale del centro di Torino. Mentre polizia e carabinieri sono sulle tracce del presunto killer - un ragazzo con capelli rasta e un giubbino bianco e rosso - la madre della vittima lancia un Appello: "Chi ha visto si faccia avanti".Continua a leggere

Omicidio Torino - si cerca il killer di Stefano Leo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Omicidio Torino, si cerca il ...

Torino. Stefano Leo ammazzato in pieno centro : Giallo in centro a Torino. Stefano Leo, 34 anni, è stato ammazzato. Qualcuno gli ha vibrato una coltellata in Lungo

Consigli fantacalcio 25 giornata : Torino-Atalanta sfida per l’Europa : Consigli fantacalcio 25 giornata – Archiviata la 24° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi lunedì sera con la vittoria della Roma sul Bologna per 2-1, messi in cantina i match di Champions League ed Europa League, ed è già tempo di pensare alla giornata numero 25 del massimo campionato italiano. Si parte venerdì 22 febbraio […] L'articolo Consigli fantacalcio 25 giornata: Torino-Atalanta sfida per l’Europa ...

Consigli fantacalcio 25 giornata : Torino-Atalanta sfida per l’Europa : Consigli fantacalcio 25 giornata – Archiviata la 24° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi lunedì sera con la vittoria della Roma sul Bologna per 2-1, messi in cantina i match di Champions League ed Europa League, ed è già tempo di pensare alla giornata numero 25 del massimo campionato italiano. Si parte venerdì 22 febbraio […] L'articolo Consigli fantacalcio 25 giornata: Torino-Atalanta sfida per l’Europa ...

Torino - Società fantasma per milioni di euro : 5 arresti : I carabinieri del Radiomobile e il Nucleo Investigativo di Torino hanno sventato una banda formata da un gruppo di imprenditori che aveva creato un 'economia fantasma da milioni di euro. Cinque le ...

[Il commento] Gli scontri di Torino e il radicalismo parolaio di Salvini : un ministro che non ha paura dei fantasmi del passato : Solo per dovere di cronaca, a Milano ricordano ancora un giovane Salvini che frequentava il centro sociale Leoncavallo. Sembra che in questi ultimi anni il terrorismo sia andato in soffitta, dopo le ...

Calciomercato Torino - Dalian Yifang offre 50 milioni per Belotti : no di giocatore e club : In casa Torino, in queste ultime ore di Calciomercato, è arrivata un'offerta. L'oggetto? Il cartellino di Andrea Belotti . Già, sull'attaccante granata è piombato il Dalian Yifang , club della Chinese ...

Torino - fan in delirio per Fedez : Folla di fan davanti al Mondadori Megastore di Torino per Fedez, che ha autografato le copie del suo nuovo album 'Paranoia Airlines'. Una lunga coda di ragazzi, ma anche di mamme, ha atteso con ...

Torino - buste con proiettili all’ex senatore PD Stefano Esposito - prefetto - Ansa e LaPresse : Non è noto se le buste, apparentemente spedite dallo stesso mittente, contenessero anche rivendicazioni o minacce. Indaga la Digos di Torino.Continua a leggere