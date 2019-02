Scopre di avere un tumore troppo tardi | Donatella muore in soli 10 mesi | “Era una

Scopre di avere un tumore al cervello dall’oculista : operata - testa tagliata da orecchio a orecchio : Melly Buckley, 44 anni, originaria di Flint, nel Galles, aveva un tumore delle dimensioni di un pompelmo nella testa. Se avesse aspettato un'altra settimana ad operarsi, forse oggi non sarebbe qui a raccontare la sua esperienza. "Ora posso fare tutto: se voglio bere Champagne in una serata fuori, allora lo farò. L'unica persona che ti trattiene nella vita sei te stesso" dice.Continua a leggere

UK - bimba di 6 anni ha mal di pancia - poi Scopre di avere un cancro al rene : E' una brutta storia quella che arriva dal Regno Unito, precisamente da Gwersyllt, nel Galles, dove ad una bambina di soli 6 anni è stato diagnostico un cancro in stadio avanzato al rene. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, pare che la bimba da un po' di tempo accusasse dei forti dolori nella zona della pancia. E' stato soltanto venerdì che la situazione è precipitata, e la bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale ...

Una Vita anticipazioni : SAMUEL Scopre di avere una sorella! : Il giovane SAMUEL Alday (Juan Gareda) farà una serie di scoperte sconcertanti nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita. Il marito di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) entrerà infatti in possesso di una lettera del padre Jaime (Carlos Olalla) scritta prima che finisse in stato di incoscienza e in grado di compromettere la cattivissima Ursula (Montserrat Alcoverro). Facciamo quindi un passo indietro per comprendere come ...

Il Paradiso delle signore - trame al 22 febbraio : Conti Scopre di avere una sorella : Il Paradiso delle signore, la soap che sta riscontrando sempre più successo, non mancherà di sorprendere i suoi fan nei prossimi appuntamenti. Le trame delle puntate in onda dal 18 al 22 febbraio rivelano che Vittorio Conti scoprirà che Lisa Conterno, la bella rappresentante di indumenti intimi, è sua sorella. Intanto il dottor Cesare Diamanti sarà sempre più interessato a Nicoletta, la quale riuscirà a lasciarsi andare per timore di un'altra ...

La neonata rifiuta il latte materno : mamma Scopre di avere un tumore al seno : scopre di avere un tumore al seno grazie al comportamento della neonata: è accaduto in Gran Bretagna, dove Claire Granville, una donna inglese di 40 anni, notando che la propria figlia Matilda rifiutava assolutamente di prendere il latte dal seno sinistro della donna, si è insospettita. La notizia è stata riportata dal Daily Mail. In conseguenza a tale comportamento, la donna decide di indagare sottoponendosi a una serie di esami che le rivelano ...

Gran Bretagna - neonata rifiuta il latte da un seno : così la madre Scopre di avere il tumore : Una donna è stata salvata dalla sua figlia neonata che rifiutando di prendere il latte materno da un seno le ha fatto scoprire di avere un cancro. Lo riporta un articolo del Corriere della sera.Salvata dalla propria neonata che ha «annusato» il cancro al seno durante l'allattamento. La piccola Matilda che aveva appena ricevuto dalla madre il dono della vita, gliel'ha restituito appena venuta la mondo. Il fatto che la piccola ...

Scopre di avere un tumore al seno ‘grazie’ alla figlioletta : “Non voleva più il mio latte” : "Sapevo che c'era qualcosa che non andava quando la mia Matilda si è rifiutata di nutrirsi: è come se l'avesse fiutato" ricorda ogni Claire, 40enne inglese. Grazie alla figlia ha potuto così scoprire in tempo quella massa tumorale e liberarsene con la chemioterapia.Continua a leggere

Va dal barbiere e Scopre di avere un cancro : salvo appena in tempo : Quando si è accomodato sulla sedia del suo fidato barbiere , Adam Shatford non si aspettava di ricevere, oltre al consueto taglio dei capelli, una notizia che gli avrebbe salvato la vita. Secondo ...

Va dal parrucchiere e Scopre di avere un tumore : la storia di Adam : Quando Adam Shatford, 54 anni, è andato dalla sua parrucchiera abituale, non ha ricevuto solo un nuovo taglio. Mentre la parrucchiera lavorava, ha scoperto qualcosa che ha attirato la sua attenzione. La donna ha notato un neo che aveva vicino all’orecchio sinistro. Insospettito l’uomo è andato dal dottore che gli ha diagnosticato un melanoma al terzo stadio. Poco dopo il 54enne è stato operato e i chirurghi hanno rimosso anche altre ...

UK - va dall'oculista per un controllo e Scopre di avere un cancro al cervello : E' una storia molto commovente quella di Laura Nuttall, una ragazza di 19 anni, originaria di Lancashire, nel Regno Unito, che ha scoperto di avere una malattia incurabile dopo essersi recata ad una normale visita oculistica. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, in particolare il Daily Mail, che ha riportato la triste vicenda, la giovane da diverso tempo soffriva di fortissimi mal di testa. Da subito ha creduto che il suo male ...

Va dall’oculista e Scopre di avere un cancro al cervello : Aveva frequenti mal di testa la 19enne del Lancashire che tuttavia attribuiva allo stress legato allo studio e alla vita universitaria. Quando ha notato un gonfiore in un occhio Laura Nuttall, si è rivolta ad un oculista. La diagnosi è stata sconvolgente: glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello. “Prima della diagnosi di Laura, nessuno di noi sapeva nulla sui tumori cerebrali o su quanto poco è stato speso per la ricerca per ...

Regno Unito - fa una visita oculistica e Scopre di avere un cancro al cervello : Laura Nuttall è una studentessa di Lancashire che ha casualmente scoperto di avere un cancro al cervello allo stadio terminale. La ragazza aveva da poco intrapreso gli studi universitari, quando ha iniziato ad accusare forti mal di testa. Inizialmente Laura non ha dato molto peso alla faccenda, pensando che le forti emicranie fossero dovute allo studio universitario che le teneva impegnate le giornate e la mente. Nel corso di una visita ...

A 55 anni - dopo venti di matrimonio - Scopre di avere tre figli che non sono suoi. La moglie confessa : sono di un altro : Scoprire a 55 anni di avere tre figli non suoi non è stata una bella scoperta per Richard Mason, affetto da fibrosi cistica. I medici gli hanno spiegato che la sua condizione comporta che sia sterile dalla nascita. Per la stampa inglese quella di Mason, milionario inglese, è la storia di un «tradimento di dimensioni bibliche».All'uomo è crollato il mondo addosso. Ha così affrontato la moglie Kate, da cui ...