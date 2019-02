Salvini avverte i 5 Stelle | «Ora l' autonomia | non ci fermiamo»

Mara Carfagna avverte Matteo Salvini : 'So che dentro la Lega...'. Fonti riservate : trema il Capitano? : E passare con il nascente polo di Giorgia Meloni e Giovanni Toti , assicura la Carfagna, 'vorrebbe dire rinnegare vent'anni di storia politica. Non temiamo né esodi né fughe'.

Mara Carfagna avverte Matteo Salvini : "So che dentro la Lega...". Fonti riservate : trema il Capitano? : "Quanto astio Matteo Salvini, ma cosa ti avrà mai fatto Forza Italia?". Mara Carfagna affida a Twitter il suo primo commento dopo la chiusura del leader della Lega e il suo "mai più centrodestra". E ora la vicepresidente forzista della Camera esce allo scoperto, rilanciando: "Si è alleato coi nostr

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sull'autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità" : Sull'autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 stelle è "una scelta libera, secondo coscienza, di buonsenso. Mi rifiuto di pensare a scambi di prigioni

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Sull'autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità' : Sull' autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 ...

Salvini ora avverte l'ong tedesca : "La nave non si avvicini all'Italia" : Il fronte migranti potrebbe riaprirsi presto. Dopo il caso Sea Watch, una nave di una Ong tedesca sta nuovamente facendo rotta verso quel tratto di mare che sta di fronte alla Libia. Si tratta della Alan Kurdi che con un nuovo nome è salpata dal porto di Palama de Maiorca con destinazione la Sar libica. Ad annunciare la partenza dell'imbaraczione, qualche giorno fa, era stata la ong Sea Watch con un tweet: "La nave Alan Kurdi di Sea Eye è ...

Autonomia - Luca Zaia avverte Lega e M5s. 'Se non passa una ecatombe politica. Credo che Salvini e Di Maio...' : 'Non approvare l' Autonomia sarebbe una ecatombe istituzionale e politica'. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia . 'Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. ...

Così Salvini svuota il reddito di cittadinanza. E avverte i suoi : tenetevi pronti : Qualche minuto nella stanza del governo dietro l'emiciclo di Montecitorio. Matteo Salvini e Luigi di Maio hanno risolto più o meno Così l'incontro di ieri a Montecitorio. Impegnati nel question time, ...

Governo : Salvini avverte - basta insulti : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Sono convinto che su Venezuela e Tav tra persone di buon senso l'accordo si trova. Se qualcuno continua ad insultarmi e darmi del rompicoglioni le cose si fanno più complicate". ...

Salvini ora avverte Di Battista : "Rompic...? Tutto si complica" : Matteo Salvini non usa giri di parole e risponde per le rime agli attacchi (adesso continui) di Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare grillino infatti ha dedicato una frase non certo gentile alla Lega e allo stesso Salvini. Di Battista di fatto ha puntato il dito proprio contro il Carroccio affermando che la Lega " ci dovrebbe ringraziare perchè l"abbiamo ripulita". Un attacco duro che colpisce direttamente il principale alleato di governo ...

Centrodestra in pezzi - Brunetta avverte Salvini : 'Rompa con M5S o basta patti locali' : Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, in una intervista al 'Corriere della Sera' non nasconde la sua frustrazione: quello che sta facendo questo governo ...

Diciotti - Salvini avverte : niente scherzi. Ira di Di Maio : hai cambiato idea : La scarna nota targata fonti M5S parla di «cambio di posizione assunto da Matteo Salvini». E dietro a questa frase c'è tutta la rabbia di Luigi Di Maio per la mossa a sorpresa...

La Lega avverte il M5s : "Processare Salvini è processare il governo" : La partita che sI apre domani nella Giunta per le Immunità del Senato rischia di causare gravi lacerazioni nella maggioranza. Mercoledì infatti inizia l'esame del 'caso Salvini': prima la Giunta, ...

Caso Diciotti - la Lega avverte il M5s : "Processare Salvini è processare il governo" : Il ministro dell'Interno, si legge in una nota, avrebbe agito "nell'esercizio delle sue funzioni, nel pieno rispetto delle leggi e della Costituzione"

La Lega avverte i grillini "Il processo su Salvini? È processo sul governo" : Il caso Diciotti continua ad agitare la maggioranza. La richiesta per l'autorizzazione a procedere sul ministro Salvini è un muro contro cui rischia di sbattere la maggioranza e l'esecutivo. Come noto il Movimento Cinque Stelle potrebbe votare "sì". Più di un esponente del Movimento ha fatto sapere che la linea grillina è per il semaforo verde. Dalle parti della Lega però adesso arriva un avvertimento chiaro al principale alleato dell'avventura ...