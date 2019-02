Puglia | un mese di vacanza gratis a Biccari in cambio di scatti social e volontariato

Blastingnews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Lavorare senza rinunciare alle vacanze è ormai un desiderio realizzabile. Già da tempo, se sei un influencer potresti avere la fortuna di soggiornare in un bel hotel indi pubblicità. Il Comune pugliese di, però, è andato oltre, estendendo questa possibilità a tutti, anche fuori dal mondo dei soliti noti suinetwork., in collaborazione con Daunia Avventura e Cooperativa di Comunità, mette in palio un soggiornonel borgo antico neldi agosto 2019, in, però, di qualche scattoper fare pubblicità al posto di villeggiatura, e di qualche ora dinel Parco Avventura o in collaborazione con la coop del Comune.L’iniziativa Il bando di concorso verrà pubblicato ufficialmente il primo marzo 2019, ma è visibile in anteprima sul sito della Cooperativa di. I “cittadini” temporanei potranno essere due, in età compresa tra ...

HuffPostItalia : Un mese di vacanza gratis in Puglia in cambio di volontariato: l'iniziativa del borgo di Biccari - pianetabimbi : Un borgo pugliese offre un mese di vacanza gratis in cambio di alcune ore di volontariato - EurcaSrl : Buone Idee! E' il caso di un borgo pugliese che offre 1 mese di #vacanza gratis in cambio di alcune ore di… -