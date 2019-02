aldiladelcinema

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Al via la I^ edizione del, organizzato da The Business Factory, eesclusivamente conphone o tablet, della durata massima di 90 secondi. I videopotranno essere consegnati “come girati” o ridotti a durata attraverso il montaggio. Loo realizzato deve essere originale e pensato, nella sua sceneggiatura, dalla persona fisica che lo realizza. Potranno essere muti o parlati,in qualsiasi lingua, a colori o in bianco e nero, con o senza partecipazione di attori. Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 3La selezione ufficiale dei video in concorso sarà fatta dall’Organizzazione sulla quale saranno chiamati a votare sia il pubblico che una Giuria (in fase di composizione) che vedrà coinvolti personaggi del mondo del cinema, della televisione, della ...

LiciaGargiulo : Nasce il MOFF – Mobile Film Festival, riservato a smart-metraggi realizzati esclusivamente con smartphone o tablet.… - EcoLitoraleTv : Nasce il MOFF - Mobile Film Festival, riservato a smart-metraggi realizzati esclusivamente con smartphone o tablet… - ilpopoloveneto : Nasce il MOFF – Mobile Film Festival -