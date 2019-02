ilnapolista

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Ci sarà contro la Juventus Il report del Calcioinforma che oggi Arkadiuszha svolto “lavoro differenziato in via. Il polacco, autore di una doppietta a Parma e a 14 reti nella classifica marcatori, dovrebbe esserci domenica sera contro la Juventus. Mancano quattro giorni alla partita e il polacco quasi sicuramente sarà al centro dell’attacco della squadra di Ancelotti.Il portoghese Mario Rui – informa sempre il Calcio– “ha partecipato alla prima parte di seduta con il gruppo e poi ha proseguito seguendo la tabella personalizzata”.L'articolo Ilperin viailsta.

MondoNapoli : Il Napoli a lavoro in vista della Juve: differenziato per Milik - - SSCNapoliNews : Il Napoli: “differenziato per Milik in via precauzionale” - napolista : Il Napoli: “differenziato per Milik in via precauzionale” VERSO NAPOLI-JUVENTUS / Il polacco dovrebbe esserci domen… -