Ecotassa - Si pagherà con F24 Elementi identificativi

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Prime indicazioni operative a due giorni dallentrata in vigore dell. Con una circolare, lAgenzia delle entrate ha specificato le modalità di pagamento della nuova imposta da parte delle persone, fisiche o giuridiche, che acquisteranno, a partire dall1 marzo, unauto con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km. Limposta dovrà essere pagata con modello F24, il cosiddetto F24 Elide, utilizzando il codice tributo 3500.Le istruzioni per il pagamento. Ecco, nel dettaglio, le istruzioni dellAgenzia.- Sezione CONTRIBUENTE: nei campi codice fiscale" e "dati anagrafici" vanno riportati quelli del soggetto che effettua il versamento.- Sezione ERARIO ED ALTRO: nel campo tipo va inserita la lettera A; nel campo codice, il codice tributo 3500; nel campo, il numero di telaio del veicolo per il quale è ...

