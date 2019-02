9 persone sono state arrestate per doping ai Mondiali di sci nordico in Austria

Ci sono 30 persone indagate per aver dato autorizzazioni per lunapark senza verifiche di sicurezza : È un corso in tutta Italia una vasta operazione dei carabinieri nell’ambito di un inchiesta collegata al rilascio di oltre mille codici identificativi ed autorizzazione per attrazioni e giostre da lunapark dopo il pagamento di tangenti e senza che avvenissero le

Almeno 60 persone sono disperse dopo che una frana ha bloccato l’accesso a una miniera d’oro illegale in Indonesia : Almeno 60 persone sono disperse dopo che una frana ha bloccato l’accesso a una miniera d’oro illegale in Indonesia. La miniera si trova nel distretto di Bolaang Mongondow, nel Sulawesi settentrionale. L’Agenzia Indonesiana per i disastri ha confermato che ci

Almeno 39 persone sono morte in Nigeria negli scontri dovuti alle elezioni : Almeno 39 persone sono morte negli scontri dovuti alle elezioni in Nigeria di sabato 23 febbraio. Lo hanno detto alcune associazioni Nigeriane, mentre ancora si attendono i risultati delle elezioni. Il 25 febbraio il conteggio dei voti era stato sospeso

Hideo Kojima e le poche informazioni su Death Stranding : "mi piace quando le persone possono immaginare" : Ci sono pochissime informazioni e troppi misteri che circondano Death Stranding. L'ultimo progetto di Hideo Kojima ha portato il "marketing criptico" ad un altro livello, non condividendo nemmeno gli elementi di base del gioco. Non sappiamo molto del suo gameplay, della sua storia o quando uscirà.Come segnala Segmentnext, Hideo Kojima ha spiegato la mancanza di informazioni sul gioco in un'intervista a G1Brazil. Ha dichiarato di voler lasciare ...

A Roma - in viale Mazzini - un pino è caduto schiacciando tre automobili : due persone sono state ferite - una in modo grave : A Roma, in viale Mazzini, davanti alla sede della Corte dei Conti, un pino è caduto schiacciando tre automobili parcheggiate. Due persone sono state ferite, una in modo grave. La strada è stata chiusa al traffico. #Roma #25feb 9:45, cade

Muro crolla a causa del vento e travolge quattro persone : ci sono due morti : Tragedia ad Alvito, nel Frusinate. Uno dei due feriti è stato trasportato in ospedale in eliambulanza ma non è in pericolo...

In India sono morte almeno 70 persone per aver bevuto liquore di contrabbando : Nello stato dell’Assam, nel nordest dell’India, almeno 70 persone sono morte e altre 200 sono state ricoverate per aver bevuto liquore prodotto illegalmente: tutte le persone coinvolte lavoravano in piantagioni di tè nei distretti di Golaghat e Jorhat. La notizia è

Tre persone sono state arrestate per aver finanziato la famiglia del boss latitante Matteo Messina Denaro : A Trapani sono stati arrestati dai carabinieri tre imprenditori del giro delle scommesse online con l’accusa di associazione mafiosa ed estorsione. Secondo gli investigatori, con le loro attività i tre imprenditori – Calogero Luppino, Salvatore Giorgi e Francesco Catalanotto – finanziavano illecitamente

In Trentino-Alto Adige 7 persone sono state arrestate con l’accusa di far parte di un’organizzazione terroristica anarchica : In Trentino-Alto Adige è stata arrestata una presunta cellula di quella che la polizia ha definito «un’organizzazione terroristica di matrice anarchica». La polizia e i carabinieri di Trento hanno fermato sette persone, accusate di essere i responsabili di una serie

Isola dei Famosi 2019 - Giorgia chiede di essere eliminata : «Con me in nomination ci sono persone che meritano di andare avanti ed è giusto che esca io» : Giorgia Venturini - Isola dei Famosi 2019 Un altro naufrago ha intenzione di lasciare l’Isola dei Famosi. Ad alzare bandiera bianca è Giorgia Venturini, ultima superstite dei concorrenti reduci da Saranno Isolani. La riminese ha confidato in primis a Jo Squillo tutto il suo malessere: “Non c’ho forze, infatti faccio tutto molto rallentato”. Proprio per le sue condizioni, nella puntata di mercoledì scorso è stata ...

Almeno tredici persone sono morte in due esplosioni nella città di Idlib - in Siria : Due esplosioni nella città di Idlib, nel nord-ovest della Siria, hanno provocato la morte di Almeno dieci persone e il ferimento di altre venticinque. Le esplosioni sono avvenute nel quartiere di al-Qusu, a pochi secondi di distanza l’una dall’altra, e sono

In Bangladesh 8 persone sono morte e almeno 50 sono state ferite in un incendio in una baraccopoli : A Chittagong, in Bangladesh, almeno otto persone sono morte e più di 50 sono rimaste ferite a causa di un incendio in una baraccopoli, che ha distrutto più di 200 abitazioni. Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco, l’incendio

In Sardegna 120 mila persone sono alla ricerca di lavoro : la ricetta di Silvio Berlusconi : Silvio Berlusconi è intervenuto in un comizio ad Olbia per sostenere il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Christian

Russia - crollo all’università di San Pietroburgo : “Ci sono persone sotto le macerie” : Mentre erano in corso lavori di ristrutturazione c’è stato un crollo nell'edificio che ospita l'Università di Ricerca di tecnologie informatiche, meccanica e ottica (Itmo) di San Pietroburgo. Stando a una fonte nei Servizi di emergenza citata da Interfax, fino a 20 persone potrebbero trovarsi intrappolate sotto le macerie.Continua a leggere