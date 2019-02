Un bug di Anthem consente al Colosso di avere le stesse abilità dell' Intercettore

BioWare ha nerfato il loot drop di Anthem dopo che un bug lo aveva reso troppo generoso : Il lancio di Anthem non è di certo stato esente da problemi di vario tipo e mentre le patch si stanno susseguendo per sistemare la situazione, i giocatori hanno avuto la sensazione che il drop rate del loot sia stato ritoccato al ribasso.Come riporta Rockpapershotgun, BioWare ha confermato di aver messo mano ai drop rate attraverso un nerf, ma questo è stato fatto in seguito ad un bug che ha involontariamente alzato i drop rate dallo scorso ...

Anthem risolve il problema dell'HDR - crash e bug di particolari missioni con la patch 1.03 per console : Anthem riceve una nuova patch che punta a risolvere una serie di problemi piuttosto urgenti per gli utenti console.Innanzitutto, con la patch 1.03, è stato risolto il problema del boss finale nella roccaforte Heart of Rage, il quale non appariva in determinate circostanze. Inoltre è stato risolto il problema riscontrato con il supporto all'HDR, che non funzionava su console come avrebbe dovuto.Molti problemi sono risolvibili in "diretta", lato ...

Nonostante la patch del day one di Anthem alcuni giocatori segnalano bug non risolti : Come segnala VG247.com, la patch del day one di Anthem è disponibile e i giocatori con accesso anticipato stanno iniziando a scaricarla per vedere le correzioni promesse da BioWare.Sfortunatamente, come spesso accade nei grandi giochi come Anthem, le nuove patch inevitabilmente causano altri problemi o ripristinano vecchi bug. Nel subreddit di Anthem, i giocatori hanno iniziato una discussione per documentare tutti i nuovi bug introdotti con la ...

Anthem : finalmente è stato corretto il bug relativo alle missioni Tombe dei Legionari : Pur non essendo ufficialmente disponibile, gli abbonati al servizio EA/Origin Access stanno avendo l'opportunità in questi giorni di giocare Anthem in anticipo, purtroppo non senza incappare in fastidiosi bug e problemi vari.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, un grave problema riguardava le missioni Tombe dei Legionari, in quanto si presentava un bug che impediva il corretto proseguo della missione. Fortunatamente però EA ha fatto ...

Risolto il bug che permetteva facile accesso agli oggetti rari in Anthem : Anthem sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 solo a partire dal 22 febbraio, tuttavia gli abbonati ad Origin Access hanno già potuto toccare con mano il nuovo TPS\RPG di BioWare. Di recente alcuni utenti hanno scoperto un utile trucchetto per ottenere con molta facilità equipaggiamenti di livello raro, gli sviluppatori hanno però affermato di essere intervenuti per rimediare.Come riporta Endgadget, alcuni utenti di livello 30 hanno scoperto un ...

Un bug di Anthem permette ai giocatori di livello basso di accedere alla missione finale : Anche se Anthem sarà lanciato in tutto il mondo per tutte le piattaforme entro questa settimana i giocatori PC sono riusciti a provare già tutti i contenuti. Questo grazie a Origin Access Premier, che offre un accesso anticipato al titolo e, fino ad ora, sono stati scoperti numerosi problemi come lunghi tempi di caricamento, bug per le animazioni e altro che, però, BioWare dovrebbe aggiustare con la day one patch.Come riporta Gamingbolt, forse ...

La patch del day one di Anthem risolverà i problemi di crash - di caricamento - bug audio e molto altro : Ora che Anthem è disponibile per i membri di Origin Access e EA Access su PC e Xbox One, un gran numero di persone sta sperimentando il prodotto finale che vedremo quando verrà lanciato tra meno di una settimana. Come la maggior parte dei giochi, Anthem riceverà una patch day one per risolvere problemi maggiori e minori, e il produttore Michael Gamble ha pubblicato alcuni post su Twitter per descrivere alcuni dei cambiamenti che possiamo ...

