Inter | le due facce | Icardi è un rebus | Perisic fa il leader

I genitori di Renzi Interrogati dal gip : "Siamo due pensionati" : I genitori di Renzi interrogati dal gip: "Siamo due pensionati" Tiziano Renzi e Laura Bovoli, indagati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, hanno risposto per oltre due ore alle domande del giudice. L’avvocato: “Non escludiamo l’archiviazione” Parole chiave: ...

Genitori di Matteo Renzi Interrogati dal gip : “Siamo due pensionati” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Genitori dell'ex premier Matteo Renzi, hanno risposto alle domande del gip, nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta e fatture false. A una domanda in cui si chiedeva loro quale fosse l'attività che svolgono attualmente hanno precisato: "Siamo due pensionati".Continua a leggere

I genitori di Renzi Interrogati dal gip : 'Siamo due pensionati' - : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, indagati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, hanno risposto per oltre due ore alle domande del giudice. L'avvocato: "Non escludiamo l'archiviazione"

Inter - furia Spalletti : "Due punti persi". La corsa Champions ora è più aperta : L'ira funesta di Luciano Spalletti, dopo la fine di Fiorentina-Inter, ha radici visibili, legate all'evidente errore e al momento in cui è arrivato, ma anche più profonde, di classifica. Perché come ...

Inter – Politano esulta alla Icardi - ma Perisic non apprezza : scintille in campo tra i due nerazzurri [VIDEO] : Cosa succede tra Perisic e Politano? Il croato non apprezza l’esultanza del compagno di squadra, tensione in campo tra i due nerazzurri Tensione in campo durante Fiorentina-Inter: la sfida di questa sera di Serie A ha regalato tanto spettacolo e tanti spunti su cui discutere tra rigori non dati e altri invece assegnati ingiustamente. Tanti gli episodi valutati al Var, ma è uno screzio tra compagni di squadra ad aver attirato ...

Samsung Galaxy S10+ in due giorni ha già dato delle risposte Interessanti (video) : Ecco il risultato dei primi due giorni con Samsung Galaxy S10+, tante buone cose e qualche criticità sui consumi che obbligano Samsung a lavoro extra sul software. L'articolo Samsung Galaxy S10+ in due giorni ha già dato delle risposte interessanti (video) proviene da TuttoAndroid.

Roma a due facce : Dzeko stende il Frosinone - ma la difesa è imbarazzante! Derby e Porto 2 appuntamenti che valgono l’Intera stagione : La Roma batte 2-3 il Frosinone allo scadere: partita strepitosa di Dzeko che copre gli errori di una difesa imbarazzante. Derby e ritorno con il Porto possono valere una stagione La Roma è una squadra in crisi? Questa è una delle domande più calde che accompagnano le ultime giornate di Serie A. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata per 7-1 contro la Fiorentina, la dura contestazione dei tifosi contro dirigenza, giocatori e ...

Samsung Galaxy S10+ in due giorni ha già dato delle risposte Interessanti (video) : Ecco il risultato dei primi due giorni con Samsung Galaxy S10+, tante buone cose e qualche criticità sui consumi che obbligano Samsung a lavoro extra sul software. L'articolo Samsung Galaxy S10+ in due giorni ha già dato delle risposte interessanti (video) proviene da TuttoAndroid.

Inter - Icardi lascia? Ci sono già due bomber nel mirino di Marotta : Se l'argentino dovesse lasciare il nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci almeno un paio di piste che Marotta proverebbe a percorrere. 'Come si può ben comprendere gli ...

Il personaggio Interpretato da Jussie Smollett è stato eliminato dai due episodi finali di “Empire” : La casa di produzione cinematografica 20th Century Fox ha deciso di eliminare il personaggio interpretato dall’attore statunitense Jussie Smollett dai due episodi finali della quinta stagione di Empire, dopo che è emerso che Smollett aveva organizzato una finta aggressione omofoba

Inter - attenta all'attacco dell'Eintracht : Jovic-Haller - 36 gol in due : Il cammino europeo dell'Inter ricomincia dalla Germania. Spalletti ha trovato nell'urna di Nyon l'Eintracht di Francoforte, squadra di non primissima fascia tra quelle rimaste ancora in corsa in ...

Inter-Rapid : Perisic torna dominatore - Candreva si mangia due gol : L'Inter si regala una qualificazione senza affanni agli ottavi di finale di Europa League, calando il poker contro il Rapid Vienna e staccando il pass per continuare la sua corsa europea. top Perisic -...

Inter-Rapid - Schobesberger si propone su Tinder : "Sono a Milano due notti..." : Domani sera alle ore 21 l' Inter di Luciano Spalletti scenderà in campo contro gli austriaci del Rapid Vienna nel match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nella sfida d'...

Scandalo diamanti - coinvolte cinque banche e due Intermediari : Un nuovo Scandalo ha colpito i risparmiatori italiani, questa volta di target alto, personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, fra cui il cantautore Vasco Rossi, ed imprenditori, coinvolti nell' ...