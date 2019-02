Incidente nel Napoletano | extracomunitario in fin di vita

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Alicia ha un Incidente e scompare nel nulla! : Un terribile dramma sta per abbattersi sul Fürstenhof! Tra pochissimo i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno infatti ad un evento drammatico che segnerà l’inizio dell’ultimo capitolo del triangolo centrale della quattordicesima stagione di Sturm der Liebe. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph contro Alicia e ...

Incidente Emiliano Sala - che cosa è emerso dal rapporto sull'aereo caduto nella Manica : Il rapporto ha confermato che né il pilota né il velivolo monomotore erano stati autorizzati per uso commerciale sul Canale...

Incidente nel Cremonese : non si apre il paracadute - 40enne precipita ma si salva : Incidente fortunatamente senza conseguenze per un paracadutista 40enne: è precipitato durante un lancio di prova e si è salvato miracolosamente. E’ accaduto nel Cremonese: l’uomo è precipitato al suolo dopo un lancio effettuato all’aeroporto del Migliaro. Qualcosa non ha funzionato a dovere al momento dell’apertura del paracadute, ma per fortuna l’uomo se l’è cavata con ferite lievi ed è stato trasportato in ...

Maltempo - vento forte : Incidente tra due navi nel porto di Ischia [VIDEO] : A causa del forte vento si è verificato un incidente tra due navi nel porto di Ischia: la motonave “Don Peppino”, della Gestur, in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave “Benito Buono” della Compagnia “Medmar”. La motonave “Benito Buono” ha riportato leggeri danni. Non si registrano feriti. La motonave “Don ...

Incidente sulla A22 - un morto e decine di feriti nel maxi tamponamento. FOTO : Incidente sulla A22, un morto e decine di feriti nel maxi tamponamento. FOTO Coinvolti oltre 80 mezzi, tra cui anche tir. Sei persone sono in gravissime condizioni. La nebbia sarebbe stata la “concausa” ma “velocità e distrazioni hanno favorito gli incidenti”, ha detto il comandante della polstrada ...

Incidente spettacolare con 21 auto coinvolte nella famosa gara di Nascar a Daytona : Al Daytona International Speedway, il tempo delle gare Nascar in Florida, un Incidente spettacolare ha coinvolto ben 21 vetture in gara. Durante la "500 Miglia" alcune auto sono venute in contatto ...

Muore in un Incidente stradale a 19 anni come il fratello - scomparso nel 2010. Lutto a Ubiale : Gabriele Pesenti ha perso la vita in uno schianto, alle 4 e mezza del mattino. Nove anni fa, nel 2010, il fratello Simone è morto sempre a causa di un incidente stradale. Entrambi avevano 19 anni. Ubiale, il paese in provincia di Bergamo di cui era originario Gabriele, si è stretto intorno alla famiglia, nuovamente colpita dalla tragedia. Il sindaco ha deciso di tenere le bandiere a mezz'asta, in segno di Lutto.Si legge sul ...

Torino - la figlia pattinatrice muore nell'Incidente : la mamma sarà processata per omicidio stradale : La tragedia, nell'ottobre 2017, sull'autostrada del Brennero dove morì anche la cugina dell'atleta. La sorella della guidatrice è ancora in coma

Incidente nella notte sulla Villa d'Almè-Dalmine : muore ragazzo di 19 anni : Dalmine , Bergamo, , 17 febbraio 2019 - Incidente mortale nella notte tra sabato 16 e domenica 17 febbraio nella Bergamasca. Un ragazzo di 19 anni residente a Ubiale è deceduto. Il giovane si trovava ...

Siena - Gianfranco Soldera morto : il re del Brunello di Montalcino deceduto in un Incidente stradale : ... al suo nome e a quello della sua azienda Case Basse sono legate alcune storiche riserve di Brunello : Soldera negli anni '70 passò dall'impegno nel mondo della finanza milanese a quello nel mondo ...

Vicenza - tragico Incidente stradale : auto precipita nella scarpata - morta una donna : incidente mortale nel primo pomeriggio a Valdagno, nella provincia di Vicenza. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada all'uscita di un tornante ed è precipitata per una ventina di metri in una scarpata. La conducente, una donna di settantaquattro anni, ha perso la vita.Continua a leggere

Ambasciatori UE concordano sanzioni contro 8 persone per Incidente nello stretto di Kerch - : L'UE ha concordato sanzioni contro otto persone a causa dell'incidente nello stretto di Kerch. Lo ha riferito venerdì l'agenzia Bloomberg riferendosi alle fonti dell'incontro degli Ambasciatori dei ...

Incidente aereo nel Canale della Manica : la salma di Emiliano Sala partita per l’Argentina : La salma del calciatore Emiliano Sala, deceduto in un Incidente aereo nel Canale della Manica, arriverà nelle prossime ore a Buenos Aires, prima di un omaggio che sarà reso al giocatore nel suo villaggio di Progreso. Dopo l’identificazione formale del corpo prelevato dai rottami, le autorità britanniche hanno dato via libera alla restituzione del cadavere alla famiglia. Oggi all’arrivo (nel pomeriggio ora locale) all’aeroporto ...

Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’Incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...