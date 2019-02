Gli sviluppatori di War Thunder sono quasi certi che il cloud gaming sarà una feature di

A seguito delle recenti polemiche - Gli sviluppatori dell'horror Devotion si scusano con i giocatori : L'horror Devotion è stato pubblicato solo di recente su Steam, ottenendo un notevole successo e diventando uno dei titoli più seguiti su Twitch. Tuttavia gli sviluppatori sono stati al centro di una polemica riguardante il famoso meme su Winnie the Pooh ed il Segretario Generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping. Per la precisione la frase oggetto dello scandalo è "Xi Jinping Winnie the Pooh moron."Come riportano i colleghi di ...

'Sviluppo FileMaker Consapevole' - un nuovo volume italiano dedicato aGli sviluppatori FileMaker - : Non è un volume per principianti assoluti, ma richiede un minimo di conoscenza dell'ambiente di sviluppo e si dà per scontata familiarità con varie terminologie tipiche del mondo dei database. È un ...

Gli sviluppatori di Nier : Automata parlano del successo del gioco e del crossover con Final Fantasy 14 : Come segnala Twinfinite, Square Enix ha ospitato un live stream dedicato a Nier: Automata per il secondo anniversario, e gli sviluppatori del gioco hanno parlato del suo successo e di quello che sta arrivando per il decimo anniversario di Nier il prossimo anno.Alla fine del livestream, il produttore Yosuke Saito ha speso alcune parole sul fatto che le massicce vendite del gioco non erano previste, e ha parlarto dell'imminente raid crossover di ...

Untitled Goose Game : Gli sviluppatori di House House ci informano che il loro simulatore di oche è stato rimandato : Gli sviluppatori di House House hanno affermato oggi che il loro simulatore di oche, Untitled Goose Game verrà pubblicato a 2019 inoltrato a causa di alcuni problemi.Come riportano i colleghi di EuroGamer.net, inizialmente il gioco doveva essere pubblicato su PC e Nintendo Switch agli inizi di quest'anno, ma a causa di circostanze oltre il loro controllo, i ragazzi di House House hanno annunciato tramite un post su Twitter che non sarà ...

Apple ha pagato 120 miliardi di dollari aGli sviluppatori di App Store - : Nel 2014, Apple aveva annunciato ricavi per gli sviluppatori di tutto il mondo per 20 miliardi di dollari, con 6,5 miliardi per i developer europei, quindi una fetta ben più alta del 32,5%. Nella ...

World War Z sarà un'esclusiva di Epic Games Store : Gli sviluppatori spiegano perché questa decisione è un vantaggio per i giocatori : Quando Metro Exodus divenne improvvisamente un'esclusiva a tempo per lo Store di Epic Games, nonostante fosse già disponibile per il pre-ordine tramite Steam, la community PC si divise sull'improvviso spostamento. Con la crescente popolarità del negozio di Epic, ora anche lo studio Saber Interactive è pronto a portare il suo World War Z.Come riporta Comicbook, Saber ha annunciato che World War Z sarà ritirato da Steam. Prevedibilmente, la ...

Terza beta iOS 12.2 aGli sviluppatori - alla ricerca della soluzione definitiva per il bug di Facetime di Gruppo - : C'è anche il telecomando TV ridisegnato nel Centro di controllo, e se abbinato con tvOS 12.2, è possibile chiedere a Siri di riprodurre spettacoli specifici, film e musica sui dispositivi HomeKit ...

Gli sviluppatori di Furi annunciano il loro nuovo adventure RPG Haven : Gli sviluppatori di Furi, The Game Baker, hanno annunciato Haven, un RPG d'avventura giocabile in modalità giocatore singolo o co-op. Il titolo è previsto per console e PC nel 2020.Ecco una breve panoramica del gioco, riportata da Gematsu:"Haven è un gioco di ruolo d'avventura dove giocherete nei panni di due amanti che sono fuggiti su un pianeta perduto. L'unica cosa che importa loro è stare insieme. Sarai in grado di giocarlo da solo o con ...

Rispondendo ai fan su Twitter - Gli sviluppatori ci danno un'idea su cosa troveremo in Anthem al day one : Di recente BioWare ha valutato alcune richieste portate aventi dalla community di Anthem riguardo alle meccaniche che vorrebbero vedere nel gioco il giorno della pubblicazione. Tramite un botta e risposta su Twitter, gli sviluppatori hanno scartato definitivamente alcune proposte e dato una possibilità ad altre. Polygon ha riportato i Tweet interessati, che potete trovare qui sotto in forma di lista:Prima di lasciarvi vi ricordiamo che le ...

Gli sviluppatori di Outward vorrebbero "più potenza" da PS5 e Xbox Scarlett per migliorare il gameplay : Molti pensano che la prossima generazione di console Sony e Microsoft non sia troppo lontana e che il 2020 sarà l'anno in cui vedremo le loro nuove macchine. Sulla base di diversi report recenti, sembrerebbe essere così. Alcuni sviluppatori stanno già lavorando su giochi di nuova generazione, mentre sembra che Sony abbia spostato il focus interno sullo sviluppo di software per PS5.Con PS5 e Xbox Scarlett sicuramente non troppo lontane, le ...

Gaijin Entertainment : la maggior parte se non tutti Gli sviluppatori sono pronti ad abilitare il pieno cross-play : Gaijin Entertainment, sviluppatore e publisher russo di titoli come Star Conflict, War Thunder, Crossout e Enlisted, è stato tra gli studi che hanno recentemente manifestato il loro scontento per la decisione di Sony di limitare l'approvazione al loro programma beta cross-play su console. Hi-Rez, allo stesso modo, ha espresso lo stesso sentimento.Tuttavia, come riporta Wccftech, il presidente di SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, ha affermato ...

Gli sviluppatori di Otherside assicurano che c'è ancora molto interesse nello sviluppo di System Shock 3 : Recentemente vi abbiamo raccontato di come Starbreeze abbia dovuto rinunciare ai diritti di System Shock 3, finiti ora nelle mani degli sviluppatori di Otherside. Il motivo di questa scelta è di ricercare nella recente crisi finanziaria che lo studio sta affrontando, e non riguarda assolutamente la qualità del gioco. Ma state tranquilli, l'interesse nel progetto è ancora alto.Lo stesso studio director di Otherside Warren Spector ha ...

Gli sviluppatori di The Outer Worlds discutono del confronto con Fallout 76 : Fallout 76 ha già subito tantissime critiche dopo il lancio, a causa di una serie di problemi che sembrano semplicemente peggiorare col tempo, Fallout 76 è un gioco che sembra semplicemente inadatto considerando per cosa è conosciuto il marchio. In seguito è arrivato il trailer di Obsidian per The Outer Worlds, il gioco di ruolo che sembra molto simile a quello che i fan vorrebbero da un moderno gioco di Fallout. Proprio all'interno del trailer ...

Gli sviluppatori di Dusk inseriscono attraverso un easter egg un boss creato da un ragazzo autistico : Non è raro che gli sviluppatori lavorino alle creazioni dei fan con nuovi progetti e aggiornamenti. Tra questi c'è il publisher New Blood Interactive, il cui sviluppatore ha condiviso una bella storia su come hanno aggiunto un boss personalizzato creato da un fan in Dusk - arrivando addirittura a farne un achievement.Come riporta Dualshockers, Dave Oshry, il produttore principale di New Blood Interactive, ha raccontato che lo sviluppatore ha ...