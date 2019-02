Di Maio | “Ora riorganizzazione M5s Dialogo con vere liste civiche Nuove regole per

ilfattoquotidiano

: Ora con Luigi Di Maio iniziamo con un #Reset , uno spazio di riflessione immediata per accogliere in maniera ancora… - M5S_Baroni : Ora con Luigi Di Maio iniziamo con un #Reset , uno spazio di riflessione immediata per accogliere in maniera ancora… - civati : Denunciamo la complicità di Di Maio e dei 5 stelle, Ponzio Pilato Associati. I Minions 5 stelle non sono mai stat… - ilfoglio_it : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin, in calo nei consensi, lascia la città per candidarsi alle Europee. La Lega o… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) “Oggi apriamo la discussione all’interno del movimento per la nuova organizzazione, la discussione di alcune”, compresa l’apertura alle. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di, capo politico del M5S, in conferenza stampa a Montecitorio.“Non mi arrendo all’idea paragonare i risultati delle amministrative con le politiche, su questo non cederemo mai. Ogni volta si canta la morte del cigno, la morte del M5S ma noi siamo vivi e vegeti. E lo dico non perché dica che va tutto bene, ma perché penso che le amministrative non abbiano alcun impatto sulla vita del movimento e tantomeno del governo”.“Per riuscire a essere forti” alle amministrative “dobbiamo darci una organizzazione. Che non è calata dall’alto. Oggi inizia una discussione. Abbiamo tanta gente che ci chiede aiuto. E’ impossibile recepire tutto, serve una organizzazione ...