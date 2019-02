Dal telefono che mina Ethereum alla presa intelligente | tutti gli italiani al Mwc

Reggio Emilia : bimbo si fa dei selfie col telefono appena rubato Dal padre e lo fa denunciare : Si è fatto qualche selfie, un gesto innocente per un bambino che aveva trovato e voluto provare il “nuovo” smartphone del suo papà. Quel cellulare però suo padre lo aveva appena rubato: così la foto scattata dal bambino è servita ai Carabinieri di Reggio Emilia per denunciare l’uomo per furto aggravato.Continua a leggere

Non risponde al telefono - Sergio fulminato da un infarto : trovato morto Dalla fidanzata : La comunità di Piobbico è sotto choc per l’improvvisa morte di un ragazzo di 42 anni. Sergio Papi, titolare di un noto bar della zona, si è sentito male ieri mattina. Era in accappatoio quando la sua fidanzata lo ha trovato esanime, intorno alle 11. Inutili i soccorsi.Continua a leggere

Il massacro dei 117 migranti : «Lasciati a 15 miglia Dalla Libia solo con bussola e telefono» : Abbandonati a «15 minuti dalla costa libica, con una bussola e un telefono satellitare». I trafficanti di esseri umani avevano messo la vita di 120 migranti - 117 dei quali morti annegati nel ...

Bari - aggrediscono una donna e le rubano il telefono Dall'auto : arrestati due clandestini : La polizia ha arrestato due uomini, un 30enne originario del Gambia ed un nigeriano di 23 anni, incensurati ma clandestini sul territorio nazionale, accusati di aver rapinato una donna di 57 anni. I ...

Violentata Dal fidanzato e Dall’amico mentre dorme : lo scopre trovando video dello stupro sul telefono : La 24enne di Melbourne, in Australia, ha scoperto di essere stata stuprata dopo aver trovato il filmato della violenza sul cellulare del compagno: avrebbe riconosciuto le mani e i tatuaggi del ragazzo e del suo amico, e così li ha fatti arrestare. Ora è arrivata la condanna.Continua a leggere

Forum : la giudice Melita Cavallo sotto accusa Dal telefono Rosa : La polemica che è scoppiata attorno alla trasmissione di Forum , riguarda un caso analizzato nella puntata trasmessa il 23 gennaio su Rete 4. Nel mirino è finito il giudice Melita Cavallo, accusata ...

Il padre ha un infarto : lo salva la figlia di 18 anni - istruita al telefono Dal 118 : E' accaduto ad Arezzo: la ragazza ha praticato il massaggio cardiaco al padre e gli ha salvato la vita in attesa dell'ambulanza.Continua a leggere