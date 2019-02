Bari Il 28 febbraio 2019 fa tappa il Roadshow sul Public e-Procurement

17 febbraio - LA GABBIA DER PIPINO a Putignano - Bari - : per Gioia del Colle, Putignano , BA, Biglietti: intero 10€ - ridotto under 25 5€ - abbonamento 4 spettacoli 20€ Posti limitati, consigliata la prenotazione: 333/1776789 - admoveo@formediterre.it ...

Orari e ingressi per il concerto di Emma a Bari il 15 febbraio - al via la seconda parte del tour : Il concerto di Emma a Bari apre la seconda parte del tour per Essere qui, annunciato dopo la conclusione degli spettacoli che ha tenuto a cominciare dal mese di maggio dopo il rilascio del nuovo album di inediti dal quale ha già estratto diversi singoli. L'Exit tour riparte da Bari, al Palaflorio, e continuerà per le prossime settimane andando a toccare tutti i maggiori palasport italiani. I biglietti per la data del 15 febbraio non sono più ...