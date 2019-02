Taranto | corteo silenzioso per ricordare i morti per inquinamento Cartelli sulle foto

Ex Ilva - migliaia in corteo a Taranto per ricordare bimbi morti per inquinamento. Peacelink : ‘Emissioni aumentate nel 2019’ : Una fiaccolata silenziosa, le croci bianche al centro del corteo , i negozi aperti ma con le luci spente, le facce con i nomi dei bambini morti e le scritte “Io dovevo vivere”. Ci sono i volti di Siria e Lorenzo, 4 anni, Ambra di 6 e Alessandro di 16: colpiti da neuroblastomi, fibrosi e tumore al cervello. A un mese dalla morte di Giorgio Di Ponzio, il ragazzo di 15 anni morto dopo tre anni di lotta contro un sarcoma, Taranto scende ...

Migranti - a Taranto il corteo 'Sicuri di restare umani' : il 19 gennaio in piazza per l'accoglienza : Taranto - 'Sicuri di restare umani': è il titolo scelto per la manifestazione pubblica organizzata per sabato 19 gennaio da cittadini e associazioni aderenti alla campagna 'Welcome Taranto' per '...