Sardegna | cadono i 5 Stelle | testa a testa Zedda-Solinas come governatore

vanityfair

: RT @Vogliadarianuov: Cadono le stelle in #Sardegna. Amici sardi, avete espresso un desiderio? #ElezioniRegionaliSardegna - Bart1705 : RT @Vogliadarianuov: Cadono le stelle in #Sardegna. Amici sardi, avete espresso un desiderio? #ElezioniRegionaliSardegna - egitto86 : RT @Corriere: Sardegna, cadono i 5 Stelle. Centrodestra avanti, sorpresa Zedda - marangonluke : RT @Corriere: Sardegna, cadono i 5 Stelle. Centrodestra avanti, sorpresa Zedda -

(Di lunedì 25 febbraio 2019)successo in Abruzzo sembra essere il centrodestra a trionfare nelle elezioni in, ma con unper la poltrona didell’isola. Gli exit poll (le rilevazioni sono di Opinio Italia per la Rai) dicono di un crollo del Movimento 5, dato tra il 14,5% e il 18,5%, aveva ottenuto invece il 42,5% dei consensi alle politiche di marzo 2018.Sono gli schieramenti classici a trionfare, ma lo spoglio darà risultati certi solo in tarda mattinata. Christian, candidato del centrodestra di matrice leghista, è dato dal 36,5% al 40,5% e Massimo, sindaco di Cagliari del centrosinistra, dal 35% al 39%. Francesco Desogus, candidatodel M5S, si sarebbe fermato tra il 13,5 e il 17,5%.Vista la possibilità del voto disgiunto (la scelta di un candidatodiversa dalla colazione per cui è stata data la preferenza) è invece nettamente ...