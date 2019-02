Domenica In - Mara Venier : Paolo Ruffini e Lillo le fanno uno scherzo e a lei scappa una parolaccia in diretta : Clamorosa gaffe di Mara Venier nel bel mezzo della puntata di Domenica In : dalle scalinate dello studio, a sorpresa, sono comparsi Paolo Ruffini e Lillo . I due attori erano stati invitati come ...

Paolo Ruffini : moglie - età e vita privata. Chi è l’attore : Paolo Ruffini: moglie, età e vita privata. Chi è l’attore A Livorno, nel novembre del 1978, nasce Paolo Ruffini. Simpaticissimo e coinvolgente, prima di arrivare sul grande schermo Paolo si fa conoscere grazie al programma MTV (dal 2002 al 2005). Dal successo riscosso sul grande pubblico, nel 2005 finalmente compare sul grande schermo con una serie di cinepanettoni: Natale a Miami, Natale a New York, Natale a Rio, Un’estate ai ...

Chi è Paolo Ruffini : età - biografia e curiosità : Appassionato di cinema, nel 2001 fonda l'Associazione cinematografica 'Nido del Cuculo' , con la quale organizza eventi, rassegne, festival cinematografici, produce documentari, spettacoli teatrali e ...

Belen condurrà Colorado con Paolo Ruffini : Sarà Belen Rodriguez la conduttrice femminile del programma comico di Italia Uno Colorado a fianco dell'ormai storico conduttore maschile Paolo Ruffini ed è proprio lei stessa ad annunciarlo nelle sue ...

Colorado 2019 : ritorna Belen Rodriguez al fianco di Paolo Ruffini : Belen Rodriguez Quella di Belen Rodriguez nella stagione televisiva in corso è una vera e propria staffetta Rai/Mediaset. Dopo l’impegno in autunno su Canale 5 con Tú sí que vales e quello iniziato venerdì scorso su Rai 1 con Sanremo Young, dove ricopre l’inedito ruolo di giurata, prossimamente sarà al timone di Colorado su Italia 1. E’ la stessa showgirl argentina a rivelare l’approdo nel programma comico del Biscione, ...

Paolo Ruffini rivela : “Mi hanno accusato di aver copiato un film - oggi per la comicità sono tempi difficili” : “oggi per la comicità sono tempi difficili”. Lo dice anche Paolo Ruffini, livornese doc, con la capacità di far ridere incisa nel Dna. “Il pubblico si prende molto sul serio, spesso – soprattutto sui social – dicono a noi comici ‘ma cosa ridi?’ o ‘non c’è niente da ridere!”: queste due frasi smontano qualsiasi persona che fa questo di mestiere”. “Paolino” sembra concordare con la riflessione ...

Paolo Ruffini si racconta con il docufilm 'Up Down' : ... è un racconto lungo un anno tra le prove e le aspettative dei ragazzi legate all'esperienza teatrale, il loro insolito rapporto con il mondo dello spettacolo ma anche i momenti più privati tra Paolo ...

Belen Rodriguez potrebbe condurre Colorado in coppia con Paolo Ruffini ad aprile : Terminata l'ennesima edizione di successo di Tu si que vales, sembrava non ci fossero più chance per Belen Rodriguez in tv; negli ultimi giorni, invece, sono state ben due le indiscrezioni che sono trapelate su futuro professionale dell'argentina. Tvblog, dunque, sostiene che la showgirl sarebbe in procinto di debuttare in Rai a febbraio nella giuria di Sanremo Young, ma che ad aprile dovrebbe tornare a Mediaset per la conduzione di un programma ...

Paolo Ruffini sulla fidanzata Diana Del Bufalo : “L’anno scorso è stato un errore” : Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo stanno ancora insieme: parla l’attore comico Da sempre restio a parlare della sua vita privata, Paolo Ruffini ha finalmente parlato della crisi che qualche mese fa ha colpito la sua storia d’amore con Diana Del Bufalo. I due – che si sono conosciuti nel programma tv Colorado – si […] L'articolo Paolo Ruffini sulla fidanzata Diana Del Bufalo: “L’anno scorso è stato un ...

Diana Del Bufalo ha parlato del rapporto con Paolo Ruffini e della crisi passata. Leggi la sua intervista : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini stanno ancora insieme Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini non si sono lasciati. A smentire i gossip dell’ultimo periodo la stessa attrice lanciata da Amici di Maria De... L'articolo Diana Del Bufalo ha parlato del rapporto con Paolo Ruffini e della crisi passata. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini : “Abbiamo attraversato una piccola crisi” : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini stanno ancora insieme Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini non si sono lasciati. A smentire i gossip dell’ultimo periodo la stessa attrice lanciata da Amici di Maria De Filippi. L’ex Monica di Che Dio ci aiuti ha spiegato al settimanale Confidenze che la relazione con il collega procede a […] L'articolo Diana Del Bufalo su Paolo Ruffini: “Abbiamo attraversato una piccola crisi” proviene ...

Vieni da Me - Cristiano Caccamo : tutta la verità su Diana Del Bufalo (e su Paolo Ruffini) : A Vieni da me di Caterina Balivo su Rai 1, tra gli ospiti c'era Cristiano Caccamo, il quale ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Diana Del Bufalo. I due infatti hanno lavorato alla fiction Che Dio ci aiuti e sono stasi spesso beccati insieme. In molti infatti hanno ipotizzato una love story tra i

Un'estate ai Caraibi - Italia 1/ Streaming video del film con Enrico Brignano e Paolo Ruffini - oggi - 6 gennaio - : Un'estate ai Caraibi, la trama e il cast del film in onda su Italia 1 oggi, domenica 6 gennaio 2019 con Enrico Brignano e Paolo Ruffini.

Tanti film e lo show di Paolo Ruffini sulla diversità : la tv del 25 dicembre : Da questa esplosione di creatività, che inventa formule, spettacoli ma soprattutto personaggi, trovano un'immediata visibilità i talenti che ancora oggi rimangono inimitabili. Giorgio Verdelli ...